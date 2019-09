El pasado 23 septiembre fue el día de la visibilidad lésbica, algo que siempre es cuestionado. No tenemos referentes, no existe una literatura bisexual en la que hubiéramos podido aprender a entender qué es esto de poder enamorarnos de cualquier persona, no de un sexo concreto. Esperanza López, sexóloga, piscóloga y responsable de Betasexología nos corroboró la multitud de personas que se sienten perdidas cuando se empieza a querer visibilizar la bisexualidad y la confusión que crea a su alrededor: “Se confunde con que son viciosos, con que están con cualquiera. Se les menosprecia y eso les afecta”. Con ella estuvo Mónica, mujer bisexual que nos contó que lo suyo era más fluido: “He pasado por etapas en las que he sido absolutamente heterosexual y otras, lesbiana, así que es evidente que puedo enamorarme de cualquier género y que soy bisexual. “ ¿Problemas de la visibilidad bisexual. Los de siempre. Desde el heterosexual profundamente enamorado de una mujer bisexual que admite poder tener sexo con otra mujer y con ella pero que se resiste a que sea otro hombre el que entra en la cama. “Un problema de celos, por tanto, no de orientación sexual”, señala la sexóloga, hasta os que creen que somos viciosos. Que lo mismo. Pero al margen de quiénes me gusten.

Quisimos tratar también el tema de la gordofobia en el sexo. Y lo hicimos con Blanca, @Bandarrita, porque es la mujer que más habla de sexo y gordura de Twitter. AL menos que hayamos descubierto nosotros. Y, efectivamente, ha pasado por todas, como tener sexo con alguien y que después no quisiera decirlo. “Se acuestan conmigo, aunque esté gorda, pero no quieren que nadie lo sepa”. Eso, señores, se llama GORDOFOBIA. Y estamos un poco hartas de tener que ser delgadas para ustedes.

Y con Roberto López-Herrero charlamos de su último libro, NMundos, un mundo fantástico y delicioso que ha levantado una escandalera sexual porque para él, las hadas, por qué no, tienen sexo. ¡Y eligen con quién! Esto se ha traducido en una venta descomunal de la novela y, sobre todo, que hemos comprobado que hay adultos que creen en las hadas y en que puedan tener una sexualidad determinada. TE-LA.

Yo me despedí, Oh, la la, hablando de ese tema que tanto me gusta y que tiene que ver con los amantes. Pero esta vez, me ha dado por calibrar la importancia de los mensajes que dicta el diablo. (¡Slurp!)