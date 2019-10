Merche: "Siempre seré 'la hija del catalán'"

La cantante gaditana Merche, bajo el seudónimo de Pechi, visita #ElFaroTesoro y conversa durante la madrugada con Mara Torres sobre sus inicios en la música, el papel que ha tenido su familia en su carrera y su amor por el mar al que promete una vuelta, tras años viviendo en Madrid, "que cada vez está más cerca".

Nos ha contado, además, que ella en Cádiz sigue siendo "la niña del catalán", la hija de uno de los carnavaleros más queridos de la ciudad. Todos sus éxitos han sido su ilusión y su reciente muerte aún la emociona durante la conversación. "

Agradece tras muchos años de carrera poder dedicarse a lo que le gusta pero reconoce que "es una montaña rusa en la que un día estás arriba y otro abajo" y que tienes que mantenerte fiel al público porque es quien debes tu trabajo. "Yo sería como los violinistas del Titanic, cantando hasta el final, hasta tener el agua en el cuello", ha añadido la gaditana.

Su última canción 'Lo que me de la gana' es un alegato feminista tras muchos años de carrera "callándome algunas cosas en tono machista y no empañar mis días grises" pero que ya no tiene ganas de asumir.