Lenguaje sentimental contra el secesionismo

El independentismo se ha radicalizado un poquito en los últimos días. Esto es un sin vivir, de verdad.

Vosotros sabéis que yo. de tanto en tanto. intento inventarme formas para acabar con el conflicto. Y hoy creo que he dado con la definitiva. Yo me he dado cuenta de que el seecesionismo es muy sentimental. Líderes independentistas se emocionan, incluso algunos echan unas 'lagrimicas'. Le gustan los sentimental más que cualquier otra cosa. ¡Coño! Pues hablémosles en el lenguaje sentimental, que a lo mejor así nos harán caso.

Secesionistas, por favor, no podemos más, de verdad. Ya no sabemos qué podemos hacer. Están brotando lágrimas de mis ojos y de los ojos de todos los constitucionalistas. Estamos llorando. ¡Parad ya, por favor! Es tanto el dolor que golpea nuestro pecho que no podemos más secesionistas, no podemos más por favor, ¡dejadnos un poco respirar!

No sé yo si hablarles en este lenguaje que entienden va a servir o no. Pero intentémoslo todo porque es que yo me estoy volviendo loco de verdad