Francesc-Marc Álvaro: "Hay una sensación de fatalismo, que es peor que el hartazgo"

Este martes se cumplen dos años de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Y a las siete de la tarde se presenta en la Fundación Ortega Marañón el libro de Francesc-Marc Álvaro 'Ensayo General de una revuelta. Las claves del proceso catalán' publicado por Galaxia Gutenberg.

El ensayo señalas las claves para comprender esa consulta, la posterior declaración unilateral de independencia, la inmediata intervención de la autonomía, los comicios al Parlament que ganaron las fuerzas independentistas y el papel de los dirigentes políticos en prisión y en el extranjero.

Su autor es Francesc-Marc Álvaro y ha estado esta tarde en La Ventana con Carles Francino; lo primero de lo que ha hablado es del momento actual, justo a un día del segundo aniversario del 1-O: “Ahora deberíamos entrar en la calma. En eso que se llamó la distensión. Ojalá, pero los signos externos no apuntan por ahí”.

El recorrido de "tirarse al monte"

Tras la decisión del juez Manuel García Castellón que ha ordenado prisión sin fianza por terrorismo a los siete detenidos de los CDR, Francesc-Marc Álvaro cree que “deberíamos ser todos muy cautos de entrada porque es un tema delicado. Por suerte el independentismo catalán desde el 2012 no ha tenido tentación de la vía armada o la vía terrorista”.

Recuerda como en la transición, el momento en el que ETA continuó su actividad terrorista ya terminado el franquismo y con la aparición del grupo terrorista Terra Lliure en Catalunya “los imitadores tuvieron un recorrido muy corto”.

Además, está convencido de que una vía terrorista terminaría con el apoyo de la sociedad catalana: “Quiero pensar que la mayoría de la sociedad catalana -independentista so no- rechazaría esta vía. Tirarse al monte no lo veo”.

Errores en ambos lados

El autor del ensayo apunta a un error común que han tenido tanto independentistas como no independentistas “que, durante todo el conflicto, esta crisis catalana, ha habido tentación por parte de ambas partes de consumir la propia propaganda como análisis. Eso lo han hecho independentistas y desgraciadamente también lo han hecho entornos oficiales de Madrid. Eso creo que no es bueno nunca”.

Cree que todo habría sido diferente si “gente que estaba en la dirigencia del movimiento independentista no lo hubiera hecho y ojalá gente en el entorno de Rajoy tampoco hubieran caído en eso”.

Ahora- cuenta Francesc-Marc Álvaro- llega el momento de “desescalar la tensión”; y cree que tiene que aparecer “gente dispuesta a asumir el coste” de hacerlo. “Eso en todos los conflictos aparece en un momento dado. En Catalunya no ha aparecido, pero tampoco en el Madrid político ha aparecido”, cuenta Francesc-Marc Álvaro que cree que “Junqueras ha dado ese giro estratégico e incluso ha dejado a su propia parroquia un poco desconcertada” pero se pregunta si pueden ser los líderes del procés quienes “refunden una nueva etapa o vayan a situar la realidad en otro plano”.

El rellano del procés

En este momento el autor del ensayo cree que “estamos en un rellano. El procés en los términos que se planteó ha fracasado, pero el independentismo existe. Son 2 millones de personas”. Y ese rellano, ese descanso ve una oportunidad de bajar la tensión, aprender “las lecciones de lo que hemos hecho mal. Yo creo que hemos olvidado que hay que hacer política”.

Y es que lo de abandonar la política es algo que achaca tanto a al independentismo como al antiguo gobierno Rajoy: “El independentismo cuando tomó la vía unilateral olvidó que hay que hacer política y también el gobierno de Rajoy cuando entregó a los jueces la gestión de un asunto que es un contencioso político renunció a la política. No digo que hicieran lo mismo, digo que hicieron algo que tenía las mismas consecuencias: abandonar la política”.

El fatalismo: peor que el hartazgo

El conflicto catalán es parte de la sociedad y cree que el mayor problema en este momento no es que la gente esté cansada, es que “hay una sensación de fatalismo, que es peor que el hartazgo. Con algunas actitudes de algunos políticos que están siempre pidiendo un 155 vamos a peor”.

Francesc-Marc Álvaro está convencido de que, si comparásemos el conflicto en Catalunya con un partido de fútbol, estaría ganando el gobierno central, pero que el problema no está solucionado: “Si yo pudiera hablar con el presidente Sánchez le diría, «bueno, ustedes han ganado, pero usted debe gestionar una cuestión que es que 2 millones de ciudadanos españoles se quieren marchar.» ¿Hacemos política o qué hacemos?”.