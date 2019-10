La Incubadora pone el foco en la figura del productor

ECAM, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ha dado a conocer los detalles de la convocatoria de la tercera edición de La Incubadora de The Screen, su programa de desarrollo de largometrajes para productores, directores y guionistas residentes en España. El acto de presentación llevado a cabo en la sala Equis de Madrid ha contado con la presencia de Gonzalo Salazar-Simpson, director de la ECAM, y Gemma Vidal, responsable de The Screen. Además, han participado algunos de los mentores que formarán parte de esta tercera edición como Pablo Berger, Neus Ballús, Sandra Tapia, Marisa F. Armenteros, Emma Lustres y Nacho Vigalondo.

Gemma Vidal contaba que la idea del proyecto es apoyar y renovar el tejido de productores que están surgiendo, que empiezan o que ya han hecho algún largometraje, pero les pueden aportar algo. La convocatoria se abre hoy, 1 de octubre, hasta el día 27 para productores que estén desarrollando un largometraje y que ya cuenten al menos con una primera versión del guion. “La idea es que durante los cinco meses que dura La Incubadora no se escriba, sino que se reescriba y sobre todo se avance en financiación, por eso el productor es la pieza clave y un poco la estrella de La Incubadora”. Los proyectos seleccionados recibirán diez mil euros para gastar en lo que consideren necesario para el desarrollo, tendrán cinco meses con sesiones presenciales en la ECAM y se les asignarán dos mentores, un productor y alguien relativo al guion y dirección.

Se pueden consultar las bases de la convocatoria e inscribir proyectos de largometraje en www.thescreen.es

El director de la ECAM, Gonzalo Salazar, aprovechaba la ocasión para dar la enhorabuena a ‘La inocencia’, el primer proyecto de La Incubadora en estrenarse. Se presentó en la 67 edición de Festival de San Sebastián y llegará próximamente a las salas. También ha deseado suerte al resto de proyectos que han pasado por la primera y segunda edición, en especial a aquellos que “están más maduros, y a punto de rodar”, como ‘Ane’, dirigida por David Pérez Sañudo, que cuenta con el apoyo de RTVE y ETB o ‘La mala familia’, dirigido por Nacho A. Villar y Luis Rojo.

La Incubadora ha firmado un acuerdo con Focus CoPro’, una iniciativa impulsada en 2018 por Short Film Corner del Festival de Cannes. Mediante este acuerdo uno de los cinco proyectos de largometraje de la III edición de La Incubadora participará en Focus CoPro’ 2020. El proyecto seleccionado realizará un pitch en Cannes con el objetivo de presentarlo ante una audiencia internacional y buscar acuerdos de coproducción. Focus CoPro’ tiene como objetivo impulsar la producción y coproducción internacional de óperas primas, por este motivo es uno de los encuentros más importantes a nivel internacional dirigido a directores emergentes en el Festival de Cannes. Esta reciente alianza se suma a todos los acuerdos ya firmados que benefician la internacionalización de los proyectos, uno de los principales objetivos del programa.

Los mentores coincidían en la importancia de este proyecto con el que, a partir de sus errores, podrán enseñar, pero también aprender. A Emma Lustres, productora ejecutiva en Vaca Films, este proyecto le parece magistral porque “la ECAM no solo pone el foco en el director, guionistas o director de foto, que es lo que más se lleva haciendo en todos estos años, sino que sabe lo importante que es apoyar a los productores, formarlos y acompañarlos”. Y añadía: “hace poco a Penélope le daban el premio en San Sebastián y decía que ella de pequeña soñaba con ser actriz y a mí eso me hizo reflexionar. Dos días después nos daban un premio también y yo decía que nunca había soñado con ser productora, aunque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida profesionalmente, porque no sabía lo que era ser una productora. Creo que si queremos un audiovisual y un cine fuerte es algo que nos tenemos que meter todos en la cabeza, es muy importante la figura del productor, sobre todo ese productor creativo que no solo busca dinero, sino que trabaja con el talento mano a mano”.