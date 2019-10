Los secretos de 'Frozen 2'

‘Frozen. El reino del hielo’ llegó a los cines en 2013 y se convirtió en la película animada más taquillera de todos los tiempos. Disney no suele hacer secuelas, ahora sí está explotando la moda de los remakes. "No podíamos acallar esas preguntas que surgían dentro de nosotros mismos: ¿qué ha pasado con estos personajes? ¿cuál es el próximo paso? El equipo original de realizadores teníamos esas preguntas sin responder. También ha influido que en el mundo había muchas ganas de querer saber más, de querer vivir más tiempo con estos personajes, pero lo primero parte de nosotros, de que tengamos una necesidad de contar más y de sacarnos del cuerpo esa historia sin contar", dice Peter Del Vecho, productor de la película. Frozen acabó con un vivieron felices y comieron perdices, y ‘Frozen 2’ nos contará lo que pasa el día después.

La historia se desarrolla tres años después de la conclusión de la primera película. Veremos en el prólogo escenas que nos hablan de lo que ocurre antes de conocer a los personajes. Después Elsa, junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, emprenderá un peligroso viaje hacia lo desconocido en los bosques encantados y los mares oscuros que hay más allá de Arendelle. Entre otros nuevos personajes, en ese viaje conocerán al coronel Matías, quien les dará alguna pista sobre su pasado para poder entender lo que pasó, ese misterio sin resolver.

No faltaron en la presentación de las nuevas imágenes de Frozen 2 preguntas acerca de la posible novia de Elsa, y Del Vecho dejó claro que esta no es una película sobre amor romántico. "Esa no es la historia que estamos contando. Igual que la primera película, va sobre la familia y el viaje de Elsa. Su viaje no va de amor romántico. La historia que hemos querido contar es una historia de amor entre dos hermanas", dice.

Tanto la primera entrega de 'Frozen' como la segunda hallan su inspiración en ‘La reina de las nieves’ de Hans Christian Andersen, pero en esta ocasión se basan en algo más. El equipo viajó a Noruega y a Finlandia y se empaparon de la mitología nórdica y escandinava. “Estar allí supuso para nosotros un antes y un después. Lo hemos traído a nuestro terrero, es nuestra visión de toda esta mitología”.

Cuando hicieron la primera película no esperaban que ‘Let it go’, con música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, tuviera el éxito que tuvo, pero lo cierto es que la música se convirtió en una parte muy importante de la historia, y en este caso no lo será menos. Christophe Beck, que escribió la música de ‘Frozen’, está componiendo la banda sonora. Y los compositores Anderson-Lopez han compuesto siete canciones originales totalmente nuevas para la película. Incluso Olaf tiene su propia canción, ‘When I am older’. El muñeco de nieve favorito de todos se está haciendo mayor y tiene muchas preguntas, pero está convencido de que todo tendrá sentido cuando sea mayor.

Comentaba Del Vecho que se plantearon otros títulos para la película, pero el mundo no dejaba de preguntar cuándo llegaría Frozen 2, así que eso es lo que les han dado: ‘Frozen 2’ se estrenará en España el 22 de noviembre.