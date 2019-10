Garbajosa: "A Scariolo le renové el máximo de años, si salgo reelegido mi intención es que siga 4 años más"

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, ha visitado los estudios de la Cadena SER para acompañarnos en El Larguero y enseñarnos la flamante copa del Mundial de China. "Esta es la copa auténtica, no es una réplica", admitía entre risas junto a Manu Carreño.

"Gestionas la satisfacción de manera diferente como jugador que como presidente de la Federación", confesaba Garbajosa, recordando el mundial que ganó el pasado 2006. "No he dormido con ella (risas) pero creo que he soñado con ella todas las noches. Sabíamos que había mucho seguimiento pero hasta que no aterrizamos no fuimos conscientes de la que habíamos liado. Esta es la Copa de todos. Para llegar a ser campeones del mundo detrás hay trabajo de mucha mucha gente, lo que queremos es que esta corriente se extienda", añadía el presidente.

Además, Garbajosa se ha animado a hablar del conflicto que existe con otra de las administraciones: "La Euroliga está haciendo mucho daño al baloncesto. Con estas peleas en las que nos metemos, en las que queremos rascar un poco más de poder, de atención, y estamos echando al aficionado al baloncesto. No podemos atacar nunca a los deportistas ni a los aficionados y algunas veces nos equivocamos".

En cuanto a la continuidad del Sergio Scariolo como seleccionador español, el presidente de la Federación lo tiene muy claro: "A Scariolo le renové el máximo número de años. Si salgo reelegido mi intención es que siga 4 años más. Cuando finalicen los JJOO lo plantearemos para ver qué posibilidades hay".