Manu Carreño: "Bartomeu es prisionero de muchas cosas en el Barcelona"

El conflicto entre la directiva y la plantilla del Barcelona es latente y tras las palabras de Gerard Piqué en Getafe también evidente. Sobre ella y el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha opinado en El Larguero Manu Carreño.

"Creo que ya es tarde, es prisionero de muchas cosas. Por un lado tiene a Messi, el contrato, lo que tú quieras, si te quieres ir gratis te vas..., ¿quieres la Sagrada Familia? Te la doy. ¿Quieres a Neymar? Voy a por Neymar porque si no me van a poner la cabeza como un bombo. Te empiezan a pasar una serie de cosas y dices es que al final…", ha opinado.

Además, Kiko Narváez ha dicho sobre Piqué y la situación: "Le han dado manga ancha a la hora de comentar cosas, no esta vez si no también veces atrás. Me parece injusto a la hora de tratar a una persona como Bartomeu, que no se ha remangado antes y ha dejado vía libre ahora de comentar y le están dando por todos los lados".