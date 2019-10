Malena Contestí: "En Vox es mejor no disentir"

La exdiputada nacional de Vox por Baleares, Malena Contestí, que ha decidido abandonar el partido de ultraderecha y renunciar a repetir en las listas electorales del 10 de noviembre junto a un partido al que califica de "movimiento extremista y antisistema" ha sido entrevistada este martes en 'Hora 25' por Aimar Bretos.

¿Por qué lo deja?, ¿Por qué abandona Vox?

Creo que el comunicado que he mandado esgrimía las consideraciones personales y políticas que tengo respecto del partido. Esto ha sido una cosa que ha ido curtiendo poco a poco en los últimos meses viendo lo que parecía ser Vox inicialmente bajo mi punto de vista y lo que luego ha empezado a ser la importancia de determinados putos en la agenda política, incluso llevando algunas cosas al extremo. Yo ahí he empezado a no sentirme cómoda, a ver algunas actuaciones políticas, alguna ideología política que no me ha gustado, que no va conmigo y que no va en muchas ocasiones con España. No me he sentido cómoda.

Cuando usted dice en su comunicado que Vox se ha convertido en un movimiento de proselitismo totalitario al calor de las financiaciones, ¿a qué se refiere?

A todos los partidos tienen las cuotas de afiliados, financiaciones, donaciones y demás. Aquí lo que quiero decir es que se nota, se respira unos aires muy ultraconservadores. He querido decir eso.

¿No se dio cuenta antes de que Vox era ultraconservador?

No. No es lo mismo. La forma de defender las posturas ante determinadas cosas cambia mucho. Por ejemplo, en el tema del aborto no es lo mismo tal y como se nos dijo a nosotros y tal y como se planteaba. Que se esté diciendo ‘vamos a hacer políticas en positivo para las mujeres, para que aquellas mujeres embarazas que tengan problemas psicológicos o problemas económicos puedan alcanzar mejor poder tener el niño y que estén más convencidas y mas tranquilas’. Yo esas políticas positivas de ayuda social las voy a ver bien, como las verá bien cualquier persona si hace un planteamiento serio y coherente. En el momento en el que eso, más la propuesta de volver a las exenciones de 1985, que me parece coherente.

Cuando llega al Congreso se ve que más bien la postura es provida y aborto cero. Estas cosas que antes no se decían con esta claridad y se explicaban de otra manera, se explicaban con un punto de vista más positivizado, después ha resultado que cuanto más pasa el tiempo estas cosas han ido virando y teniendo un peso en la vida política importante, como es el tema de la homosexualidad, el LGTBI… De decir determinadas cosas de una manera que cambia mucho su significado.

La homofobia, los discursos incluso xenófobos son los pilares del discurso fundacional de Vox. Lo defendían desde el principio. ¿No sabía usted dónde se metía?

No se a lo que se refiere como discurso xenófobo

A hacerse fotos con Salvini, por ejemplo.

Totalmente. Hacerse fotos con Salvini es una cosa que he criticado siempre. Una cosa es que a Vox le parezca bien una política o una propuesta para este tipo de contexto X. La otra son los amiguismos y la identificación con Salvini, el hacer discursos pro-Salvini…

Más allá de Salvini, Vox ha propuesto levantar un muro entre España y África en Ceuta y Melilla.

Una cosa es el control de las fronteras, la ayuda de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es super necesario, y el control de la inmigración. Por supuesto, como en todo país democrático y civilizado en un país tiene que haber un control. Otra cosa es que luego toda sea culpa de la inmigración. Depende de cómo se plantee puede ser una cosa u otra y se puede estar queriendo decir lo mismo y al final es diferente. Yo soy muy racional y mi manera que tengo de analizar las cosas es muy distinta. Yo vengo de un partido que se llama Actúa y hace muy poco que estoy en Vox. Se hizo una coalición electoral en la que había unos puntos firmados que eran la unidad nacional, la lucha contra el nacionalismo catalanista, la lucha contra el adoctrinamiento en las aulas, la rebaja fiscal, la rebaja a la administración… Eso es lo que nosotros habíamos firmado en un contrato de coalición electoral.

El partido Actúa Baleares del que usted se dio de baja por supuestas irregularidades

Ese partido yo lo cofundé y yo pertenecí a ese partido. Ese partido hace una coalición con los puntos que yo le estoy diciendo y posteriormente me veo encabezando la lista como número 1 para ir al Congreso. Puede ver mis mítines, yo nunca he tocado esos temas más delicados y a mí se me comenta ‘no te preocupes porque hay determinadas cosas que no son ni agenda política…’

Usted ha llegado a decir al partido que ‘¿esto es un partido ultra y no lo que me vendieron a mí?’

Yo no he llegado a decir eso de esa manera porque en Vox es mejor no disentir, o por lo menos de esa manera. Lógicamente no les iba a sentir bien, pero yo he dado mi opinión, al igual que hace cosa de dos meses cuando se estaba con el tema de la negociación de Madrid le dije a Santi (Abascal) que condicionar Madrid a la LGTBI… De poner palos en las ruedas con la de temas importantes que hay que tratar, y en vez de llegar un acuerdo estar a punto de entregar Madrid a la izquierda por la LGTBI… Pero bueno, ¿qué es esto?

¿Qué le dijo Abascal?

Que esto eran las negociaciones y que no tenían que ceder a presiones. Me dijo simplemente que estaban en el seno de las negociaciones y que eso lo llevaba la Comunidad de Madrid de la mejor forma posible. Después salieron en un programa de televisión y me dicen ‘se está diciendo que Vox ha tenido que renunciar a la agenda LGTBI’ y como yo era la única de Vox allí pues dije que ‘no se qué problema hay en decir que hemos renunciado a eso’, porque era la verdad. Hay pinceladas mías en las que se ve que no soy precisamente santo de la devoción de estas temáticas.

Pero lo que le reprochan en Vox es que no ha alzado la voz hasta ahora y que todo esto lo está diciendo ahora que se ha enterado que no va a repetir en las listas de las próximas elecciones

Es que eso no es así tampoco. ¿Qué espera que diga voz? ¿De verdad esperaba que Vox no buscara alguna excusa, porque no tiene otra? Claro que no es eso. Le puedo asegurar que en ningún momento me habían dicho que no repetía listas. Abascal dice en una entrevista hace dos días que los 24 de Vox repiten.

Si entonces está ahora tan a disgusto con el núcleo de Vox, ¿cómo se explica que hace dos semanas publicara un vídeo en el que hablaba de las bondades de la actividad que había realizado el grupo parlamentario de Vox?

Si mira el vídeo con detenimiento verá que en todo momento hablo de la representación de los ciudadanos españoles, digo que ha sido un honor estar en el Congreso de los Diputados y ha sido un honor trabajar a ese nivel en temas políticos. Representar a todos los españoles para buscar soluciones me encantan y si a mí me piden hacer un vídeo haciendo un ‘remember’ de lo que hemos trabajado pues yo hago un vídeo en el que de alguna manera decía he hecho esto, esto y esto. Me he basado en estas cosas, no hay ninguna de las que yo no esté de acuerdo y ha sido un honor representar a todos los españoles.