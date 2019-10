Albert Rivera se pronuncia sobre su "relación epistolar" con Pedro Sánchez

La entrevista a Pedro Sánchez en Hoy por Hoy ha dejado un gran número de titulares que han provocado distintas reacciones entre los políticos de primera línea. Entre otras cosas, el socialista ha destacado que el gobierno en funciones puede aplicar el 155 "sin problema", que le gustaría que la exhumación de Franco "sea antes de la campaña electoral" o los pasos a seguir tras las elecciones que se celebrarán el próximo 10 de noviembre.

A la hora de hablar sobre la investidura fallida, Àngels Barceló le ha preguntado al presidente del Gobierno en funciones sobre cómo se recupera la confianza perdida con otras fuerzas. Ha sido entonces cuando Pedro Sánchez ha reconocido que mantiene la mejor de las relaciones con algunos políticos como Casado o Iglesias: "Desde el punto de vista personal siempre he intentado tener la mejor de las relaciones con el resto de políticos. De hecho, la tengo con el señor Iglesias y la tengo con otros líderes como el señor Casado".

"No se me pone al teléfono"

Sin embargo, a la hora de pronunciarse sobre Rivera, el presidente del Gobierno en funciones ha reconocido que su relación con el líder de Ciudadanos es inexistente porque no le coge el teléfono: "No se me pone al teléfono. Hay políticos catalanes como el señor Torra y el señor Rivera que prefieren relacionarse conmigo a través de cartas".

A pesar de que reconoce que no tiene ningún problema en mantener relaciones epistolares con los líderes políticos, el socialista ha achacado al líder de Ciudadanos que no haya sido capaz de ponerse al teléfono con él: "Se ha negado a ponerse al teléfono". Todo ello para volver al mismo punto y recordar que, a pesar de sus diferencias, mantiene una buena relación "en términos personales" con Pablo Iglesias.

Señor Sánchez: hemos hablado este año en Moncloa, en el Congreso y por teléfono de la situación que vive España. Y sí, ante su inacción le pedí y le pido una reunión para defender juntos la Constitución en Cataluña. Aquí los importantes no somos ni usted ni yo, son los españoles. https://t.co/bdLz8fVEjx — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 1, 2019

Albert Rivera responde a través de las redes sociales

Apenas unos minutos más tarde, Albert Rivera ha contestado a Pedro Sánchez. Todo ello a través de un mensaje, publicado en su cuenta de Twitter, mediante el que el líder de Ciudadanos ha desmentido que su relación sea meramente epistolar: "Señor Sánchez: hemos hablado este año en Moncloa, en el Congreso y por teléfono de la situación que vive España".

A continuación, el político catalán también ha explicado que incluso le pidió una reunión para defender la Constitución en Cataluña: "Y sí, ante su inacción le pedí y le pido una reunión para defender juntos la Constitución en Cataluña. Aquí los importantes no somos ni usted ni yo, son los españoles". En definitiva, Rivera asegura que ha intentado ponerse en contacto con el líder del PSOE por el bien del país.