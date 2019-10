Comedia Perpetua | 2x07 | ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo?

Comedia Perpetua 2x07 | Vivan las 'Yonki Tales'.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín y Miguel Campos.

Wikipedia de Kathy Griffin, la cómica con la que arrancamos el programa de hoy.

Cuando Kathy Griffin posó con la cabeza decapitada de Donald Trump.

¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Darío Eme Hache Edition.

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de 'Paper Tiger', el último especial de Bill Burr. Puedes verlo completo en Netflix.

