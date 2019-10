Tras ver el partido del Real Madrid correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, los comentaristas de El Sanedrín han analizado lo más destacado en El Larguero.

Antonio Romero: "El Real Madrid ha salido andando y andando no le ganas a nadie. Además, el Madrid tiene un problema de fútbol (...) Hoy sin la épica el Madrid estaría con muchos problemas para clasificarse"

Antón Meana: "Creo que los rivales le han perdido un poco el miedo escénico al Bernabéu y al Real Madrid"

Javi Herráez: "Courtois el pasado sábado con 0-0 salva al Real Madrid en el Metropolitano, pero el público del Madrid cree que no está llegando a lo que esperaban de él"

Jesús Gallego: "Creo que el principal defecto del Real Madrid es que ha salido pensando que era muy superior al Brujas"

Mario Torrejón: "No hay un problema en la portería del Real Madrid. Este debate se está llevando domingo tras domingo y le están tirando a un metro a Areola... ¡a un metro!"

Julio Pulido: "El Real Madrid se ha convertido en un equipo vulnerable (...) Ves la doble parada que hace Oblak en Moscú... eso es lo que se le pide a un portero de un gran equipo""

Axel Torres: "Yo creo que hay mucha gente que no entendió que un portero que había ganado 3 Copas de Europa en el Madrid fuera retirado de la titularidad. Eso pone una sombra de sospecha de antemano sobre Courtois"

Pedja Mijatovic: "El empate ha sido una gran sorpresa. Este año se está sufriendo en la Champions. El Madrid está en la misma línea del año pasado, no encuentra su juego y no hace mucho daño a los rivales (...) Así es difícil que se pueda ganar algún título (...) Este Real Madrid no me convence"

Dani Garrido: "El Madrid empata el partido pero para nada por buen juego"