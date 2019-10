Celaá: "Voy a maximizar esos cuidados para evitar cualquier expresión que pueda tener connotación electoral"

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha sido entrevistada esta noche por Aimar Bretos en Hora 25 de la Cadena SER. La entrevista ha tenido lugar en el día en el que la Junta Electoral Central (JEC) ha estimado parcialmente la denuncia de Ciudadanos contra las "valoraciones políticas" manifestadas por la portavoz del Gobierno en funciones en el Consejo de Ministros del pasado 27 de septiembre porque considera que "vulneraron" el artículo 50.2 de la Ley Electoral.

No todos los días la JEC le dice a uno que ha vulnerado la ley. ¿Cómo lo encaja usted?

Pues ya lo creo, lo encajo, asumo lo que me pide. Voy a maximizar esos cuidados con la debida diligencia para evitar cualquier expresión que pueda tener alguna connotación electoral.

¿Eso quiere decir que no responderá a los periodistas?

No, yo voy a responder porque los periodistas vienen cada viernes trasladando las inquietudes de la ciudadanía. Cuando un gobierno está en funciones, el contenido de los temas de gobierno se estrecha, pero no las preocupaciones de la ciudadanía. Estamos en época electoral y los periodistas preguntan por el debate, por los partidos, pero obviamente yo he de cuidar con diligencia la máxima neutralidad, como he venido haciendo en otras campañas electorales. Voy a atender al requerimiento de la Junta Electoral Central en este sentido.

¿Considera que se equivocó?

La comunicación principal, que fue una rueda de prensa de 50 minutos, no tiene reproche alguno por parte de los reclamantes, en este caso del partido Ciudadanos. No tiene ningún reproche. El reproche viene de lo que es circunstancial, de la respuesta que doy a la pregunta de un periodista que, en pleno ejercicio de la libertad de expresión, pregunta por qué hará el PSOE tras la irrupción del partido de Errejón. Es ahí donde hago una expresión que efectivamente la JEC considera no intencionada pero que al mismo tiempo me dice que tengo que cuidar.

Cómo portavoz, ¿va a dejar de hablar del PSOE y va a hablar solo del Gobierno?

Yo así lo he venido transcurriendo y haciendo en mi ejercicio de portavocía, que valoro mucho. Estoy contenta con mi labor como portavoz y además creo que los periodistas que asisten cada viernes y preguntan con diligencia obtienen unas respuestas que intentan satisfacer su curiosidad y necesidad de trasladar a la ciudadanía el resultado de su inquietud.