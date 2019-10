Santiago Torres: "Esperaba un destino plácido en Marbella, pero estaba Jesús Gil, y todos los paraísos tienen espinas"

“No me consideré en absoluto un héroe”, ha dicho Santiago Torres sobre su decisión de investigar a Jesús Gil, pese a las presiones políticas, mediáticas, judiciales y personales que sufrió porque “va en la toga”. En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, el jurista ha dicho que gracias a su vocación –“si eres juez tienes que convertirte en un pedrusco”- pudo hacer frente a “la soledad” que sintió durante la instrucción del caso. “Me sentía como un comando en territorio enemigo. Me hizo dudar de muchas cosas y de mi creencia en el derecho y el sistema judicial”.

Torres, que abandonó su carrera de juez con 51 años y ahora se dedica a la abogacía, ha dicho que después de trabajar en Euskadi como primer destino -“Francamente fui muy feliz. Yo no pasé miedo. Adoptaba mis precauciones, pero uno no piensa en esas cuestiones cuando cree que está siento útil a la sociedad”- esperaba que Marbella fuera un lugar tranquilo donde vivir: “Esperaba un destino plácido en Marbella, pero estaba Jesús Gil, y todos los paraísos tienen espinas”.

El jurista ha reconocido a Ángels Barceló que no ha visto la serie documental ‘El Pionero’ (HBO), sobre la vida de Jesús Gil porque le causa “dolor” y le recuerda “momentos muy amargos”. Ha contado cómo ante el acoso del entorno de Gil no podía salir con su familia por Marbella para que no le relacionaran con ellos y cómo recibió una amenaza de muerte: “¿Y por qué te voy a tener que liquidar si tú me puedes arreglar esto”, le dijeron.

Torres recuerda que Jesús Gil “era muy inteligente y representaba un papel de cara a los públicos a los que se dirigía del fútbol, de los medios de comunicación y de la empresa”. Entiende el exjuez que el título de ‘El Pionero’ de la serie sobre Gil podría hacer referencia a que fue “el primero de los populistas” de España. Aunque Torres no ve representados “los movimientos populistas de Vox y Podemos en la persona de Jesús Gil”.