Educar es lo que importa

Si algún día logramos superar el actual bloqueo político, si alguna vez es posible plantear debates sin el cuchillo entre los dientes, si en algún momento -en el futuro- conseguimos apartar los árboles que nos impiden ver el bosque; ese día la educación volverá a emerger como la gran asignatura pendiente. Pero también, y sobre todo, como la piedra filosofal para afrontar todo tipo de retos: tecnológicos, económicos, sociales, culturales, morales…

Hoy les hablamos desde un lugar de Madrid, ‘La Nave’, que reúne a expertos internacionales en educación, tecnología e innovación, y donde se dan cita también emprendedores e inversores de medio mundo. O sea, todas las piezas del puzzle juntas: la formación, el talento y los recursos para desarrollarlo.

¿Que por qué es importante juntarles a todos? Les voy a dar un dato: el año pasado en España se quedaron sin cubrir 300.000 puestos de trabajo; y en la actualidad casi el 60% de las empresas tienen dificultades para encontrar los perfiles digitales más demandados. Teniendo en cuenta -según datos de hoy mismo- que hay más de tres millones de parados, pues claramente algo falla, algo no cuadra.

Y, por cierto, hablando de fallar, cuando comentaba antes que la educación sirve también para afrontar dilemas morales -no sólo económicos o tecnológicos- me pregunto cuáles son sus límites. Y me lo pregunto por algo muy concreto. Hoy hemos sabido que Donald Trump propuso hace unas semanas a sus expertos en seguridad nacional dos remedios nuevos para frenar el flujo de inmigrantes por la frontera de México. Uno: dispararles a las piernas. Y dos: poner un foso de agua con caimanes. No me lo estoy inventando, ¿eh?, no es ninguna broma de ‘El Mundo Today’. Lo ha publicado el ‘New York Times’ citando el testimonio de una decena de funcionarios.

Conclusión: aquí tenemos un ejemplo clarísimo de que se puede triunfar en la vida y ser un auténtico miserable. Saber eso también es educar.