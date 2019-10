Boyero: "Hay mucho zumbado que es absolutamente adicto al cine de terror malo"

Una vez terminado el Festival de San Sebastián, Carlos Boyero comenta las películas galardonadas, aunque opina que “la sección oficial ha estado floja” y no está de acuerdo con la Concha de Oro. Mientras dure la guerra, la nueva película de Amenábar se ha ido de vacío del festival, pero es número uno en taquilla en nuestro país. Ya ha recaudado un millón doscientos mil euros y la han visto 180.000 espectadores, por delante de Rambo y Ad Astra.

Sobre esta última película, una odisea espacial protagonizada por Brad Pitt, ha hablado Boyero. “Es una película extraña y que me crea desasosiego” ha argumentado el crítico, destacando también la figura de Brad Pitt como productor y calificándolo como “un tipo que se arriesga”.

Esta semana se estrena Diecisiete, de Daniel Sánchez Arévalo, “un director raro, muy identificable”. Con un argumento original, según el crítico, cuenta la historia de un joven con problemas que está interno en un centro de menores y forma un vínculo muy especial con un perro. Se trata de una película muy sensible que habla sobre los buenos sentimientos. Boyero la calificaría como “una película bonita, aunque el término esté como desfasado”, una película conmovedora y humorística. El filme estaba en la sección oficial de Festival de San Sebastián, pero no estaba en concurso: “Es una de las películas que más me han gustado del festival”, ha dicho el crítico. La película de Sánchez Arévalo está producida por Netflix y llegará a la plataforma el próximo día 18. estrena en Netflix el día 18. Algo más tarde llegará la esperada producción de Scorsese para Netflix The Irishman, que a Boyero le han calificado algunos espectadores de los pases previos como “una película magnífica, impresionante”.

También este viernes llega a las salas Amazing Grace, que nos muestra los dos días de grabación de grabación de Aretha Franklin en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en 1972. De esas sesiones salió Amazing Grace, el que sería su álbum más vendido. Boyero comenta que “es maravilloso poder ver a una de las voces más prodigiosas interpretando góspel”, apela a la emotividad de la película pese a “estar muy alejado de las letras, de las religiones”.

También se ha asomado a La Ventana Ángel Sala, director del Festival de Sitges, que da comienzo mañana y en el que, hasta el día 13 de octubre, se proyectarán 171 películas. Se espera la asistencia de alrededor de 200.000 personas y este año viene con el añadido del estreno de El Camino, la secuela de Breaking Bad, con coloquio con Aaron Paul incluido. El director del festival ha destacado la consolidación del festival, que ya va por su edición número 52, y la importancia que el género está tomando en festivales como Cannes o Venecia.

Esta edición del Festival de Sitges está dedicada a Mad Max en su cuarenta aniversario, por ese motivo, hasta el mismísimo cartel está basado en la película y, por tanto, lleno de óxido y polvo del desierto. Sobre Mad Max, Boyero ha confesado no ser para nada aficionado pero sí que le entusiasmó la última, Mad Max: Fury Road, que estuvo nominada a 10 Óscar. En cuanto al cine de género, comenta que siempre ha tenido mucho prestigio y que, de hecho “hay mucha gente zumbada que es absolutamente adicta al cine de terror malo”.