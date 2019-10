Desde ayer, se está hablando, y mucho, en los medios de comunicación de la Ley de Seguridad Nacional. Para que ustedes tengan datos para poder opinar del tema, van a escuchar ahora íntegramente el texto de la Ley de Seguridad Nacional. Y así, cuando opinen, tendrán base para hacerlo bien.

“La Ley de Seguridad Nacional establece que puede aplicarse sobre las diferentes administraciones públicas y en los términos que se establezcan sobre las personas físicas y jurídicas. La Ley define la Seguridad Nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la…”

Vamos a ponerlo más rápido porque si no no nos va a caber todo el texto. Queda todavía mucho texto de la ley. No nos va a caber. Bueno, oyentes, la ley es muy larga y no vamos a poderla poner aquí entera. Y yo me pregunto, si la ley no puede ni leerse en 2 minutos cómo vosotros os formáis opinión del tema en apenas unos segundos. Habrá que leerse la ley, coño, antes de opinar, digo yo.