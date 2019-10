El nuevo estudio de la SER se venga de Quequé: una lámina del techo se cae en directo /

La remodelación del estudio en el que se graba 'La Vida Moderna' no está haciendo más que causar desgracias a los tres presentadores del programa en los últimos días. Si hace unos días Ignatius estropeaba una de las pantallas que forman el 'videowall' del estudio, este jueves ha sido Quequé el protagonista de una divertida anécdota que casi le cuesta la vida.

Mientras sonaba una canción y los tres presentadores reían, una placa del techo del estudio central de la SER se descolgaba y caía a escasos centímetros de la posición que ocupaba Quequé en la mesa para sorpresa de sus compañeros y del público que llenaba el estudio.

"Hoy 2 de octubre, voy a empezar a celebrar mi cumpleaños", decía Quequé entre las risas del resto. "Se ha caído un trozo de techo a un centímetro de la cabeza de Quequé. Si te pega en la cabeza, te deja tonto", comentaba Broncano.

1.800 euros por una televisión

Sin embargo, para calvario el de Ignatius, que estrenaba el estudio probando las nuevas televisiones que decoran la parte trasera del lugar en el que se graba el programa. Ignatius daba dos golpes a una de las pantallas con tal mala suerte de que dejaba de emitir correctamente.

En el programa del miércoles Ignatius leía un mensaje un mensaje del director de contenidos de la SER sobre el incidente del televisor.

"Me urge comentarte algo. Me dicen que se ha roto el monitor que Ignatius golpeó. Lo tienen que sustituir. El director general me ha dicho que los 1.800 euros del nuevo se los descontarán a Ingatius de la próxima nómina", lee Ingatius poco antes de gritar "¡no doy una!", entre las risas de todo el estudio.