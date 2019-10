'El Crack Cero', con todo el aroma del cine de José Luis Garci

No le veíamos desde 1983, pero ahora ha vuelto. Es Germán Areta, el personaje que interpretó Alfredo Landa y al que ahora, en El Crack Cero, da vida Carlos Santos. "Claro que te quedas con pequeños detalles, si fuma Landa de una manera, el Areta que yo hago tiene que fumar igual”, explica el actor. "Pero más allá de eso hay que quedarse con el espíritu: ¿A qué huele el personaje? ¿A qué sabe Areta? ¿A qué sabe la película?".

Pues la película tiene todo el sabor del cine de José Luis Garcí. El aroma que desprende el humo del tabaco; el ambiente que se respira en veladas de boxeo; el sabor de un buen Dry Martini. Y todo contado en blanco y negro, con la calma y la pausa propias del cine de José Luis Garci. "Me acuerdo que una vez estaba yo con Manolo Alcántara en la plaza de toros de Málaga. Salió un toro y dijo uno: ese toro es más lento que una película de Garci", recuerda entre risas el director. “Yo nunca he hecho un cine precipitado y muy picado de montaje, con una gran velocidad. La velocidad es buena para un extremo izquierda, pero a lo mejor no tanto para una película".

El Crack Cero está ambientada en el año 1975, en los días previos a la muerte de Franco. El detective Germán Areta es contratado para investigar la extraña muerte de un prestigioso sastre madrileño. Pero la investigación y la resolución del caso no es más que una excusa para reflejar la España de esos años: la podredumbre moral de los más poderosos; la envidia; la venganza, el miedo y la incertidumbre sobre lo que podía ocurrir después de la muerte de Franco. "Se produce un milagro y tiramos todos para adelante. Y fue asombroso", dice Garci. "Mira ahora, han pasado cuarenta años y ya está todo el mundo otra vez con lo mismo. Creo que los políticos de ahora no hubieran sido capaces de hacer la Transición. Hubiera predominado más el rencor entre ellos, las envidias, cosas pequeñitas. Los políticos de entonces dijeron: ¿Qué importa ahora? ¿Que España sea un país fenomenal? Pues venga".

A lo largo de la película vamos conociendo un poco más a ese personaje encerrado en sí mismo que es Germán Areta. "Areta es un hombre que duerme poco, camina mucho y lo que ve no le gusta nada”, apunta Carlos Santos. "Es un tipo con cierta melancolía, con cierta oscuridad en su corazón y en su alma, parco en palabras; parco en los gestos; que lo dice todo con los ojos o no dice nada; no se sabe muy bien lo que está pensando. En la película se explica por qué ha dejado la policía y por qué le llamaban piojo, porque era capaz de pegarse a un tipo y éste no se daba cuenta de que estaba ahí".

En El Crack Cero podemos ver también a Pedro Casablanc, Patricia Vico, María Cantuel, Macarena Gómez y Miguel Ángel Muñoz como Moro, el ayudante de Areta, personaje que interpretó en su día Miguel Rellán. Todos ellos componen este microcosmos particular y único que es El crack Cero, un film insólito en el cine español actual. Un personaje que, según Garci, puede que no aparezca más en las pantallas. "No creo que haga más Cracks, Ya he hecho esto. ¿Por qué voy a volver a hacer la misma historia?", sentencia Garci. Saboreemos, por tanto, la vuelta de German Areta con la misma pausa con la que se debe beber un Dry Martini. Un film con todo el aroma del cine de José Luis Garci.