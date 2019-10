Roberto Martínez: "No veo a otro portero a nivel mundial más preparado que Courtois para ocupar la portería del Real Madrid"

Roberto Martínez, seleccionador belga, atendió a El Larguero para charlar sobre cómo esta su selección con jugadores clave en el Real Madrid como Courtois o Hazard, que no pasan por su mejor momento, y cómo afronta la próxima Eurocopa que se avecina, una de las más igualadas en mucho tiempo.

Así se espera la próxima Eurocopa el técnico catalán: "Va a ser muy competitiva, tienes que añadir Italia, Portugal, Holanda... va a estar en los pequeños detalles, pero también va a estar en la adaptación a los distintos países y escenarios. Esta Eurocopa va a ser muy especial" afirma.

Una de las piezas clave de los Diablos Rojos, Thibaut Courtois fue pitado en el Bernabéu en el último partido frente al Brujas: "En el fútbol no me sorprenden los pitos, me duelen. No veo a otro portero a nivel mundial más preparado para ocupar la portería del Real Madrid" añade que están al corriente de la situación médica que padece y confirma su presencia en la próxima lista frente a Kazajistán.

Está seguro de que no le afectarán los pitos al portero blanco: "No le va a afectar. Él tiene el sueño de marcar una época en el Real Madrid", otro de los protagonistas por su inicio dubitativo es Eden Hazard, en quien tiene esperanzas de que sea el líder blanco: "Estoy convencido de que va a triunfar en el Real Madrid. Es una figura Mundial y tiene todo el talento para liderar un proyecto así. En la Premier League el fútbol es más transición y le beneficiaba más".

La continuidad del seleccionador belga está en duda y el vínculo con los clubes españoles es constante cada verano: "No he valorado si continuaré tras la siguiente Eurocopa, lo decidiremos antes de la Eurocopa 2020, pero prefiero que se pronuncie la Federación antes" y no cierra la puerta a una posible vuelta "Llevo mucho tiempo fuera de casa, desde los 21 años no tengo ese contacto con el fútbol español. Cada vez que visito España me hacen notar el cariño los aficionados españoles, pero el fútbol es del presente y mi presente es la Selección de Bélgica"

Habló también sobre Robert Moreno, del que dijo que sus conceptos tácticos serán los que hagan a la Selección una de las grandes favoritas para la Eurocopa.