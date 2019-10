Bescansa: "Este no es un proyecto que nace para enfrentarse a Podemos"

Entrevista a la cabeza de lista de Más País por A Coruña, Carolina Bescansa, en 'Hora 25'

¿Se lo ofreció Errejón o se ofreció usted a Errejón?

Creo que continuar con esta banalización de la política y de las decisiones es exactamente lo contrario a lo que tenemos que hacer.

No me parece una pregunta banal.

Bueno, pues me lo ofreció Íñigo Errejón, pero insisto, creo que seguir en este eje lejos de aportar soluciones al país lo que hace es continuar con una forma de mirar la política que ha fracasado en estos últimos meses y estos últimos años y que creo que toca ya poner punto y aparte y empezar u nuevo capítulo.

¿Habían ya hablado en el pasado de crear un partido que compitiera con Podemos?

No. Yo creo que ni Íñigo Errejón tenía eso en mente y desde luego yo tampoco. Yo me he reincorporado a la facultad, estoy en la vida universitaria y esto es algo que en absoluto estaba previsto. Yo creo que este proyecto nace de la excepcionalidad de la situación, que es realmente grave y que muchas personas hemos contemplado con bastante sorpresa y mucha alarma. Y este sentimiento es compartido por la mayoría del país. Y solamente así se explica que se hayan producido movimientos tan rápidos en un tiempo tan corto que acaban implicándonos a personas que teníamos tan poco la mirada puesta en esto ahora mismo. Creo que es el sentido de la responsabilidad y la compresión del contexto histórico decisivo en el que estamos el que lleva a la formación de esta candidatura y este proyecto. No se puede repetir lo que pasó después del 28 de abril.

Desde Podemos les acusan de ir sin programa y de casi estar regalando los votos a Sánchez sin que haya una negociación, que ustedes estén dando por hecho que va a haber acuerdo.

Tiene que haber ese acuerdo. Lo que parece inexplicable es que no lo haya habido. Creo que la mayor parte de la sociedad no ha entendido que no se haya producido ese acuerdo cuando existían números para que así fuera y que hayamos ido a una repetición electoral que nadie entiende. Lo más importante es garantizar que ante la gravísima crisis que atraviese a nuestro país y las amenazas que se ciernen en el horizonte estamos ante una situación en la que la sociedad española no se ha recuperado de los efectos de la crisis de 2008 y estamos en un horizonte inmediato en la coyuntura internacional y del país que está generando un horizonte de problemas para los que hace flat aun gobierno que tenga a la gente en el centro de su mirada. Arriesgarlo, ponerlo todo en stand-by y dejarlo todo a la repetición electoral con el riesgo de que se abra un ciclo reaccionario es algo que no podemos permanecer indiferente.

Para usted implica algo de desgarro político enfrentarse a Podemos. ¿Entiende que el votante que continua fiel a podemos se sienta traicionado por Errejón y por usted?

Creo que al menos en lo que he hablado con Errejón, este no es un proyecto que nace para enfrentarse a Podemos. Este es un proyecto que nace para enfrentarse a una situación de parálisis y de falta de acuerdos y para evitar a toda costa que se pueda formar en el gobierno de España un Gobierno como el de Andalucía o el de la Comunidad de Madrid. Aquí lo que se trata es evitar que por la irresponsabilidad de unos cuantos acaben gobernando en España el PP, Vox y Ciudadanos.

Parece que la estrategia electoral de Podemos va a ser no cargar demasiado las tintas contra ustedes.

Me parece bien, yo creo que nadie en Más País pretende cargar las tintas contra otros compañeros o compañeras que forman parte del eje del cambio. Se trata de evitar que se vuelva a repetir una situación equivalente a la que se produjo después del 28-A y que nos han llevado a unas segundas elecciones por la irresponsabilidad de la gente que tenía casi el mandato político y constitucional de formar un gobierno en España.

¿Usted entiende que esta noche haya gente en la dirección de Podemos diciendo que se ha cerrado el círculo? Al final Errejón y Bescansa han terminando haciendo lo que ponía en aquel documento de abril de 2018 en el que se esbozaba una propuesta para arrebatar el liderazgo a Pablo Iglesias dentro de Podemos. ¿Entiende esa visión?

Todas esas visiones conspiranóicas de la política, esas apelaciones a elementos secretos o filtraciones o cosas por el estilo me parece que forman parte de una visión tan infantil y pueril de la política que muestran muy poco amor al país y a lo que está pasando en España. Hay que pasar página. La política y el gobierno de España y las instituciones son algo que no se parece a las series de televisión sino que se parece más a espacios de decisión donde es necesaria voluntad de acuerdo y de diálogo y compromisos claros. De verdad, si seguimos en esas cosas... la situación no va a cambiar ni a mejorar. Hay que entender la crisis de la socialdemocracia en Europa, creo que hay que entender qué ha sido el eurocomunismo, la evolución de la izquierda europea, lo que es el feminismo, la transición energética... Lo demás es banalización.

Usted es experta en encuestas, ¿cuántos diputados calcula que sacaría hoy Más País?

Ese cálculo no lo he hecho. Nadie de mi profesión se atrevería a hacer un cálculo de lo que va a pasar dentro de 40 días. Lo que si me atrevo a hacer es una estimación de cuál sería la tasa de abstención en el caso de que Más País no hubiese decidido presentarse a las elecciones. Estoy segura de hablaríamos de entre 10 y 15 puntos que afectaría al eje progresivo y no al eje reaccionario. Eso le aseguro que ha estado en la base de mi decisión.

¿Con la presentación de Más País se neutraliza esa abstención de 10-15 puntos?

Más País lo que significa es que el escenario no se va a repetir. Es una opción que apuesta por el diálogo y la negociación y que está comprometida con un gobierno de cambio. Creo que eso tiene un efecto movilizador.

¿Habrá lista de Más País por Barcelona?

Así lo espero. Sinceramente, así lo espero.