Un pianista español envía una postal desde Australia y la destinataria la recibe 24 años después

Hace 24 años, el pianista y compositor catalán Albert Guinovart envió una postal desde Australia. Estuvo allí de gira durante dos meses y decidió mandar una postal a una amiga. La destinataria era la actriz Victoria Pagès. Pero la postal llegó a Barcelona, a manos de la actriz, este jueves.

Albert, ¿qué Albert?

Esta tarde les hemos juntado a los dos en La Ventana; Guinovart cuenta que se enteró a través de Twitter. La primera sorpresa de Pagès fue encontrar una postal en el buzón, más aún cuando vio que venía de Australia y era del año 1995: "lo puse en Twitter más que nada para descifrar qué Albert era".

"El texto estaba medio borrado, pero se relacionaba con mi marido también (...) tampoco daba muchas pistas", ha explicado Pagès que pensó que la postal podría ser de Guinovart pero no lo tenía claro porque tan solo podía leer que ponía 'Albert' en la firma.

Intentando conseguir trabajo en TV3

"Como antes no llamabas porque las llamadas eran carísimas pues igual cogía 15 postales y las mandabas a 15 personas", cuenta Guinovart sobre lo que recuerda del momento en que envió la postal, "tampoco pensabas que te lo iban a agradecer cuando volvieses". Ese es el motivo por el que el pianista nunca preguntó a Pagès si recibió la postal.

Leyendo el texto, el compositor se dio cuenta del motivo por el que escribió la carta: "Su marido era realizador y director de cine. Yo en aquella época me cansaba mucho de hacer viajes y me quería establecer más como compositor. Y como él estaba en TV3 le dije «a ver si puedes darme algún contacto para establecerme como compositor»."

La postal està escrita el 1995 però segell és del 30/92019.

Busco quin Albert ens la va escrita. Apostem per l’ @guinovartalbert però no ho sabem Ets tu? És la teva lletra?? pic.twitter.com/iKvjVDT1oM — victòria pagès (@srarakutjo) October 3, 2019

La postal era, por tanto, una forma de agradecerle que le dio el contacto y que finalmente consiguió trabajar en TV3.

"No sabemos lo que ha pasado con esta postal, si ha estado 14 años escondida en algún sitio, alguien la ha encontrado y reenviado...", cuenta Pagès y se plantea todas las cosas que se han podido perder, que nunca han llegado a su destino. Porque ella no ha cambiado de vivienda en todo este tiempo, pero podría haberlo hecho y no habría recibido nunca la postal.