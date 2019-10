Álvaro Benito: "No comparto los pitos a quien lo da todo y no se arruga como Lucas Vázquez"

Álvaro Benito ha analizado en la previa del partido del Real Madrid ante el Granada que se disputará este mismo sábado. El club blanco sigue inmerso en una polémica con la portería, con la ausencia de Courtois después de su actuación en el partido de Champions, cuando fue sustituido en el descanso por unos problemas estomacales.

"Sabemos todo lo que genera el Real Madrid. Es cierto que Courtois, de momento, no ha respondido a lo que se espera de él. Es un portero de primera línea mundial estando a la altura de Ter Stegen u Oblak. A día de hoy no ha cumplido su objetivo. Sabemos de la exigencia que tiene el Real Madrid cuando no cumple las expectativas", indicaba en comentarista en El Larguero.

Para el partido contra el Granada, las bajas de Vinicius y Lucas Vázquez han sido las más destacadas en la convocatoria de Zidane: "Mi opinión con Lucas es muy personal. Le quiero siempre en mi equipo, como entrenador y como aficionado del Real Madrid. Un chico que es de la casa, que se parte el pecho por la camiseta, que nunca ha puesto mala cara, ha dado muy buen rendimiento y lo seguirá dando".

Álvaro Benito también ha señalado y criticado los pitos al jugador del Real Madrid, un futbolista que "da todo lo que tiene y no se arruga": "Puedo entender los pitos a alguien que no da el 100%, no los comparto a quien lo da todo como Lucas".

En cuanto a Hazard, el comentarista apunta a que el belga todavía no se ha soltado en el terreno de juego con la camiseta blanca: "Tiene que empezar a ser él, creo que está demasiado prudente. Tu ves su fútbol y es un juego de asumir riesgos, asumir responsabilidades, incluso pues perdiendo balones. El equipo tiene que estar preparado para que Hazard sea Hazard, le veo todavía un poco tímido, asumiendo poco peso ofensivo".

Sobre el Granada, Benito apunta que no será un partido nada fácil: "Es un equipo que es una roca. No es un equipo que espera a que te equivoques e intenta dormir el partido, le gusta transitar. Al Granada le gusta correr a los espacios. Todos los partidos que les veo se están comiendo a los rivales en el centro del campo".