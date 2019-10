"Las mujeres también tenemos poluciones nocturnas"

Que nuestro habla podíamos saberlo desde el momento en el que somos conscientes de que cada movimiento quiere decir algo. Lo que no tenemos tan claro es que esa conversación también tiene lugar en la cama. Marta Torrón, fisiosexóloga, describe cómo habla nuestro cuerpo con una precisión que abruma. Lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo hacemos sexo.. Nuestro cuerpo habla y tenemos que ayudarlo a dibujarse alrededor del placer que podamos sentir. Sus ejercicios para suelo pélvico, los posturales y hasta la forma de colocarnos en una silla nos ayudan a ejercitar los músculos para recibir la sexualidad ajena y fomentar la nuestra. ¿Sabían, señoras, que tenemos poluciones nocturnas? “Las mujeres tenemos poluciones nocturnas. Sucede por la noche, con sueños eróticos, y acontece cuando, en esos sueños, llegamos a la sensación placentera del orgasmo. Eso es una polución nocturna.” Acompañar a Marta a través de los músculos con la intención de alcanzar más placer supone reconocer los recovecos de nuestros pliegues. Y eso, señoras, es muy fructífero.

¿Se imaginan que les llamara la atención todo el tema del BDSM, el Bondage y el Sadomasoquismo, y pusieran a aprender a ejercerlo. Pues están de suerte, porque se abre el plazo para aprender a ser un ama en una relación de dominación y sumisión, gracias a @Betasexologia, Féniz, su parte sumisa y, la ama @AllyDomme quienes en The Moan Club darán clases. ¿En serio? En serio.

“Cada vez los jóvenes usan menos el preservativo”, soltó @ElPatillas68 en las noticias. El titular lo ha dado la Sociedad Española de Contracepción. Una de cada dos relaciones sexuales tienen lugar sin protección. La apreciación que se tiene es muy mala respecto a las ETS. Y también hemos hablado con María Torre de ArsErótica, responsable del próximo taller sexual sobre pornografía que tendrá lugar en Bilbao muy pronto.

Álex Herrero, lingüista, filólogo y responsable de Fundeu, nos acompañó para intentar que hiciéramos caso a Álex Grijelmo quien sugiere que dejemos de llamar ‘consolador’ a los masturbadores. Cosa que nos encanta, claro. Porque define muy bien su origen, su intención y su signifcado, bases etimológicas de cualquier palabra que se precie… ¿La usamos entre todos y cambiamos el lenguaje? Despedirme no sé si me despedí, pero quise reconocer que ya me he hecho mi primer vídeo de sexteo, uno con el que podré malear con quien desee aunque no esté cerca. (¡Slurp!)