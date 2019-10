No sé la cantidad de veces que hemos hablado de sexteo en el programa. He podido empaparme para saber cómo tener un vídeo explícitamente sexual conmigo dentro. Hasta ahora me había mantenido incólume. Yo soy más de escribir, de recrearme imaginando y seducir a golpe de frases subjuntivas. Y entonces pusieron en mi vida Instagram y un alma caritativa me guio de la mano, para no resbalar, sino nadar, entre tanto delfín recién ascendido a cachalote.

Se puede jugar con un solo frame de los escasos tres minutos que te grabas de vídeo. Que aunque no tengo la más mínima intención de chatear con mi vídeo incendiario, bueno es tenerlo en cuenta.

¡Me gusta la generacion venidera!

Es la generación del sexteo fácil. De los mensajes incendiarios. Los que espabilan a los que empezamos a meternos mano pelando la pava. Tienen sesudos argumentos de mayores de cincuenta, con la rapidez mental y la frescura, de los que, por tersos y escurridizos, llamamos delfines. Convierten un frame de tu cara en un juguete sexual.. Y esto, me lo explicaron en Instagram.

La primera vez de cualquier cosa que tenga que ver con el sexo me interesa. Mucho más, si encima, me la enseñan ustedes.