Un temazo de los Sex Pistols

¿A quién no le ha pasado lo de entrar en una relación convencido de que te va a cambiar la vida y al cabo de pocos meses preguntarte cómo diablos pudiste pensar eso? Pues esto te puede pasar en el terreno sentimental, pero también puede ocurrir en el laboral.

Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el mal día que tuvo la discográfica EMI el 8 de octubre de 1976. Ese año habían visto cómo el fenómeno de los grupos punk estaba arrasando en el Reino Unido, y decidieron que podían sacar un beneficio tanto económico como de imagen si fichaban a uno de los más polémicos de todos, los Sex Pistols.

En ese momento, probablemente no creían que ese 8 de octubre fuese un mal día para la discográfica, pero no tardaron en darse cuenta de que, lejos de aprovecharse del fenómeno punk, iban a ser víctima de él.

Inicialmente, la cosa no fue mal. El grupo sacó su primer single, la canción “Anarchy in the UK”, con un éxito bastante aceptable. Pero, poco después, el grupo fue a una entrevista televisiva y uno de los miembros del grupo llamó al presentador “puto viejo verde” y otras lindeces. Lo cierto es que el presentador se lo merecía, porque se había estado insinuando en directo a una de las chicas que iba con el grupo.

Pero la prensa se quedó con el insulto y la presión sobre EMI no tardó en resultar insoportable.

Unos tres meses después de firmar el contrato, lo rescindieron. Los Pistols se llevaron el equivalente a 340 mil euros actuales por no hacer prácticamente nada. Para acabar de arreglar el ridículo de EMI, los Pistols sacaron una canción en su primer álbum dedicado a la discográfica. Un temazo, por cierto.