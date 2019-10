Tras un fin de semana que ha sido bastante movido en lo que a polémica arbitral se refiere, Iturralde González ha analizado la situación actual del arbitraje español y del funcionamiento del VAR.

"El VAR está dejando muchas dudas en situaciones extremas de entrar y no entrar y creo que es por todo el jaleo que tienen los árbitros en la cabeza. Cambiar el criterio en la jornada cinco no les ha venido nada bien a los árbitros, que tienen que tener un mecanismo", ha comenzado.

Sobre las polémicas de esta jornada número ocho, ha dicho: "No se entiende que en Valladolid le llamen para ese penalti y no para la entrada sobre Morata, no se entiende que veamos un fuera de juego en un saque de banda…, lo de Leganés, que la falta es fuera… Son muchas cosas, que no es del VAR sino la calidad de los árbitros. Como los equipos de fútbol, que hay muchas veces que no les salen las cosas, pues no les están saliendo a los árbitros. Si usas mal la herramienta es tu culpa que la estás usando mal, no de la herramienta. Este descanso tiene que venir bien para juntar cosas".

"Se han cambiado muchísimos conceptos en tres, cuatro años a los árbitros y ahora tienen que pensar muchísimas cosas para sancionar. Lo del ataque prometedor es el peor invento que le han hecho al árbitro. Están complicando mucho más cosas que eran muy fáciles de arbitrar. ¿Por qué? Porque cada vez que entra uno nuevo parece que lo del anterior ya no vale nada. Creo que con tanto cambio han vuelto locos a los árbitros", ha concluido Iturralde.