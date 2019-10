Tras la jornada 8 de La Liga, en la que el Barcelona y el Real Madrid han ganado y el Atlético de Madrid ha empatado, los comentaristas de El Sanedrín han analizado lo más destacado de esta fecha, incluyendo el tema polémico del fin de semana acerca del VAR, en el último tramo de Carrusel Deportivo.

VAR

Iturralde: "Cambiar el criterio en la jornada 5 es algo que no le ha venido nada bien a los árbitros. No se entiende que hoy en Valladolid llamen al árbitro para ese penalti y no para lo de Toni Villa. Veo a los árbitros descentrados"

Antonio Romero: "A mí ya me aburre el VAR y creo que es algo generalizado entre la gente que nos escucha. Es muy difícil que los árbitros hagan autocrítica cuando tu jefe manda un mensaje como el que ha mandado Velasco Carballo (...) Si lo que dijo ayer la presidenta del Leganés lo dice un representante del Real Madrid o del Barcelona se para LaLiga"

Miguel Martín Talavera: "El problema que tú has denunciado (Iturralde) es algo que el propio colectivo arbitral ha provocado"

Antón Meana: "Hay entidades importantes del fútbol español que filtran que hay problemas en la conexión entre el árbitro y las personas encargadas del VAR. Me parece algo gravísimo"

Real Madrid

Mario Torrejón: "Creo que de todos los que optan al título el único que hace los partidos interesantes es el Madrid, para la bueno y para lo malo"

Álvaro Benito Villar: "Yo creo que La Liga no tiene a día de hoy quien la gobierne" "El Real Madrid ha sido el más regular de los tres candidatos" "Es muy importante para el RM que hayan comenzado en el liderato para coger confianza"

FC Barcelona

Lluis Flaquer: "Griezmann es mucho mejor con Dembélé, pero para jugar con un 4-3-3 ahí en la izquierda está mucho más habituado a jugar Dembélé o Ansu Fati (...) Me cuesta pensar que Griezmann vaya a dar su mejor versión jugando como extremo izquierdo"

Jesús Gallego: "Si a Griezmann le dicen que va a ser suplente en un Barça-Sevilla y que no va a jugar ni un solo minuto, no se lo cree"

Jordi Martí: "Hoy por hoy en ese extremo izquierdo, esa foto de Dembélé es superior a la de Griezmann (...) Creo que no va a ganar las elecciones Víctor Font porque creo que en las elecciones de 2021 se va a presentar un candidato continuista gordo"

Pablo Pinto: "No hay debate Dembélé vs Griezmann porque al final el peor enemigo de Dembélé es el propio Dembélé"

Sique Rodríguez: "Se ha coreado el nombre de Ansu Fati y no el de Griezmann... (...) Un candidato gordo solo puede ser Sandro Rosell"

Atlético de Madrid

Álvaro Benito Villar: "Al Atlético de Madrid le falta energía"

Miguel Martín Talavera: "No hay minicrisis en el Atlético de Madrid"

Mario Pulido: "El Atlético de Madrid no te da ni un solo motivo para ilusionarte al verlo"