Netflix lo hubiera hecho mucho mejor

Se imaginan ustedes que se descubre que todo lo que está pasando en Cataluña es en realidad una serie de Netflix. Podría ser porque tensión e intriga la hay, y mucha. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a imaginar:

Después del éxito de la primera temporada del procés que acabo en alto con un juicio visto para sentencia, ahora en Netflix anuncia el estreno de la segunda temporada. La acción se sitúa tiempo después y arranca con el veredicto de la justicia. Miles de extras han sido contratados para firmar en las calles interpretando una protesta que a buen seguro hará las delicias de los espectadores.

Aunque ahora que lo pienso… quita, quita. Lo que les propongo no es posible. No puede ser esto una serie de Netflix por una razón muy sencilla: los actores que hacen de políticos secesionistas interpretan muy mal y no son creíbles. Netflix esto lo hubiera hecho mucho mejor.