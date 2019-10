En muchas ocasiones José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar ha verbalizado su rechazo hacia el videoarbitraje, vigente en la Primera División desde la pasada temporada. En El Larguero, ha explicado sus razones a Manu Carreño.

“Los que nos explicaron el VAR lo primero que nos dijeron es que iba a entrar en cosas muy claras, por ejemplo que de diez personas que estuviéramos, nueve fuéramos a estar de acuerdo, ya veo que no está siendo eso”, ha comenzado.

Preguntado por si confía en el VAR, ha sido rotundo: “No, para nada (…) Muchas veces si la jugada ha sido larga no sabes qué están mirando. Por lo menos tenían que quitar el que tardaran tanto en decidir ciertas jugadas. Si no es tan clara, déjala seguir”.

“Vi varios partidos del Mundial de rugby, y cuando entra el VAR todo el estadio ve las imágenes, y lo que habla el árbitro con el de la sala lo escucha todo el mundo. No sé si estarán contentos o no los del rugby, pero en el fútbol todo es oscurantismo. No sabemos si nos dan todas las imágenes o solo las que les interesan a ellos. Si seguimos con el VAR tiene que ser con mucha más claridad y que nos enteremos todos”, ha afirmado Mendilibar.

Por último, le ha dicho a Manu Carreño: “Un fuera de juego que no sea muy claro es muy difícil de ver, es fútbol y punto, y nada más. Ante eso yo creo que nadie protestaba, o más o menos sabíamos que podía pasar. Pensamos que se va a ver todo porque hay cámaras por todos los lados, pero muchas veces no se ve”.