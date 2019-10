Gareth Bale se quiere marchar del Real Madrid este verano, según el Diario AS

Gareth Bale se quiere marchar del Real Madrid el próximo verano, tal y como informa el Diario AS. El galés se siente "maltratado" por Zidane y "poco respaldado" por el Real Madrid, siempre según la información citada.

Bale opina que no se merece la situación vivida ni el trato que se le está otorgando y tiene decidido salir de la capital española al término de la temporada. Para el galés, la no citación frente al Brujas habría sido la gota que colmó el vaso, ya que no entendió la decisión tomada por Zidane, ya que no se sentía cansado, cuenta el AS.

Además, informan de que Bale no se siente respaldado por el club y está enfadado por la distancia y frialdad con la que, siente, le trata Zizou. Pide más minutos y no entiende haberse quedado fuera del partido ante el Brujas.

No obstante, Bale es el octavo jugador con más minutos del Real Madrid en LaLiga y lleva dos goles y dos asistencias en siete partidos.

Tras el partido contra el Granada, Zidane aseguro que el Real Madrid perdía "a Toni y a Gareth más algunos que están tocados pero van a viajar para jugar con sus selecciones". Sin embargo, el Real Madrid solo ha sacado parte médico de Kroos, y además Bale viaja con Gales, ya veremos si para jugar.

El pasado 21 de julio Zidane dio prácticamente por hecha la salida de Bale del Real Madrid al afirmar en rueda de prensa que su salida era "decisión del entrenador y también suya" y que "si Bale se va mañana, mejor para todos".