Santi Cazorla: "¿Que Casillas me llamó para ir al Madrid? No, era yo el que lo llamaba para ir"

El experimentado centrocampista del Villarreal, Santi Cazorla, declaró para los micrófonos de El Larguero mostrándose muy contento por volver a la convocatoria de la selección, esta vez dirigida por Robert Moreno: "Intento aportar mi granito de arena con la ilusión del primer día (...) He vivido grandes momentos aquí y el volver es muy bonito siempre", sostuvo.

Cazorla, que ganó la Eurocopa 2008 y 2012, habló también de la 'nueva generación' que está llegando a la selección: "En mi anterior etapa habia otro tipo de futbolistas que marcaron una época en España. Ahora hay que tener paciencia con la nueva generación, hay grandísimos futbolistas, gente joven que viene haciendo las cosas muy bien. Hay que darles un poco de tiempo para que consigan los éxitos que se buscan en la selección", declaró Cazorla.

El asturiano, del que no es secreto su complicado pasado por las lesiones, se mostraba ilusionado y comprometido con sus nuevos compañeros en esta convocatoria: "Era algo impensable para mí hace un tiempo volver a estar en la selección", dijo Santi Cazorla para, seguidamente, hablar acerca de su actual club, que le abrió las puertas para volver a jugar fútbol profesional: "Es algo bueno para el Villarreal que estén 4 jugadores aquí. Se están haciendo las cosas bien en el club, ojalá puedan seguir viniendo muchos jugadores del Villarreal porque eso significa que se están haciendo las cosas bien a nivel personal y colectivo", aseveró.

A la hora de hablar del futuro de la selección de cara a la Eurocopa 2020 no lo dudó: "Veo a España favorita para ganar la Eurocopa por jugadores y cuerpo técnico. Por plantilla y potencial, España tiene que aspirar a ganar la Eurocopa otra vez", dijo.

Cazorla no se olvida de su pasado y es por eso que también habló de sus ex-compañeros de selección, con los que dice que aún mantiene contacto: "David Silva, Xavi e Iniesta para mí son los mejores centrocampistas con los que he jugado", aseguró.

Además, contó en los micrófonos de la SER una anécdota que tuvo hace años con Iker Casillas: "He estado en contacto con Iker y se alegra muchísimo por mí por verme nuevamente en la selección (...) ¿Que Casillas me llamó para ir al Madrid? No, era yo el que lo llamaba para ir", sostuvo.

Para finalizar, al ser preguntado por la emergente estrella del FC Barcelona, Ansu Fati, se mostró claro en su respuesta: "No me sorprende que Ansu Fati pueda estar en la Eurocopa, me sorprenden las cosas que hace con 16 años. Tiene un futuro increíble, que juegue para España es una gran noticia y eso lo tiene que valorar el seleccionador", dijo Cazorla.

Como tema final no podía faltar el VAR, que aseguró que "hace sentir incómodos a los futbolistas" y que "hay jugadas puntuales en las que hay que dejar el contacto y hay que mirar cosas más claras y más puntuales", concluyó.