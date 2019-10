Utilizad los silencios, porque si no todo es ruido

Esta noche me apetece hacer un regalo a todos los españoles. Estamos tan acostumbrados a tener una opinión sobre todas las cosas, que en ocasiones eso nos causa estrés. Cada día salen temas nuevos, y cada día se nos obliga a tener una idea al respecto para opinar en Facebook, en Twitter y en todas las cosas. Pues bien, esta noche quiero regalaros silencio ese silencio que parece que nos impiden tener, porque siempre tenemos que hablar de todo y opinar de todo. Y como vamos faltos de silencio, ahí os regalo un silencio:

(Silencio)

Utilizar este silencio que regalado cuando se obliguen a opinar pues es un tema y no tengáis opinión. Y como hay tantos temas, hay regalo otro silencio:

(Silencio)

Venga, y otro silencio más que os regalo:

(Silencio)

Utilizad, por favor, estos silencios que os he regalado porque no se puede tener opinión de todo. Utilizarlos porque si no todo el ruido, coño.