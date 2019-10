Alba Ruipérez, es de Valencia, y tiene 23 años. Ana Delgado, de 32, es madrileña. No se conocen, no sabían nada la una de la otra hasta hoy. Sin embargo, están unidas por querer contar, una en un documental y otra en un libro, cómo intentaron quitarse la vida.

Lo primero que hacen, nada más verse, es compartir cómo se encuentran: "yo me encuentro más fuerte que nunca, me he dado cuenta de que sirve de algo contarlo", dice Alba. "He aprendido a ver un poco el concepto general, no veo cómo estoy el último día sino el último mes e intento seguir remontando siempre", añade Ana.

Recuerdan juntas, como si fuera una fotografía en blanco y negro, cuando todo se quebró. Ambas sufrieron problemas de alimentación, de autoestima o depresión que les llevaron a plantearse quitarse la vida.

"Nos mudábamos de una casa a otra, colegio nuevo, nuevos amigos y yo lo sufrí mucho, no supe integrarme bien, una ruptura amorosa, drogas, etc, aquello era un cóctel molotov que tenía que explotar". "A mí cuando me diagnosticaron una anorexia y fue a terapia me di cuenta de dónde venía todo y el detonante fue en Bachiller que sin quererlo te comparas", explican las dos jóvenes que hablan con normalidad de los sucedido como parte de su terapia.

También ha formado parte de su proceso de recuperación contar todo a sus familias e inmortalizarlo en distintas obras artísticas. Ana en su libro "Cómo volé sobre el nido del cuco", editorial Plaza & Janés, escrito durante un proceso de internamiento en una unidad psiquiátrica y que empezó siendo un viral en un foro de Internet. Alba en su documental "1 de 800.000" donde aborda el suicidio desde distintos puntos de vista y colectivos hasta terminar en un encuentro entre ella y su madre.

A raíz de sus historias han llegado hasta otras, principalmente de gente de su edad, que se apoyan en sus testimonios para salir adelante. Ambas alertan de la frustración y auto exigencia que sufren las nuevas generaciones: "Te vas poniendo una serie de objetivos inalcanzables y no llegar es al final lo que te hunde" agregan.

Terminan la conversación identificando pequeños grandes momentos que les dan la felicidad.

Cada año se suicidan en España 349 jóvenes y adolescentes, el triple que en 1990. El número de suicidios en personas menores de 25 años se ha multiplicado por tres en los últimos 30 años, desde 1990, y cada año fallecen en España 349 jóvenes y adolescentes por esta causa.