Boyero sobre el Joker: "Siento alergia por la intensidad y la tortura permanente de Joaquin Phoenix"

Esta semana se estrena la nueva película de Woody Allen, Día de lluvia en Nueva York, y ya es la número 50 del director. Y lo hace envuelta en polémica. Son de sobra conocidas las acusaciones de abuso que pesan sobre el director. Estas acusaciones le han llevado a que Amazon, la productora de esta película, se niegue a distribuirla en Estados Unidos, por lo que no se podrá ver en el país.

Protagonizada por Thimothée Chalamet, que se dio a conocer con su espléndido papel en Call me by your name, Allen vuelve a rendir un homenaje a su ciudad, a Nueva York, una ciudad que le fascina sobre todo en los días de lluvia. Los actores, que en opinión de Carlos Boyero están magníficos, decidieron renegar completamente del director al saltar los escándalos con el movimiento #metoo, al que donaron todo el dinero que habían ganado con la película.

Boyero opina que “es una película agridulce, con la que no te ríes, pero sí que sonríes, que no es poco”. Del mismo modo, agradece a Woody Allen por todo lo que le ha dado, a él y al cine, y espera que “a pesar del acorralamiento siga disfrutando de la vida. Que nunca le ataque el Alzheimer, que se vaya en plenas facultades creativas”.

También ha habido tiempo para hablar de Joker, uno de los fenómenos cinematográficos del año. Dirigida por Tod Phillips, realizador de la saga de Resacón en Las Vegas, viene de ganar el León de oro en Venecia y arrastra unas críticas muy positivas que se han visto reflejadas en su rendimiento en taquilla. “Es una película muy oscura, sombría. Presenta un mundo y un personaje bastante aterrador” ha contado Boyero.

Comenta que la película “no le vuelve loco” pero sí que le perturba y llega a empatizar con la angustia del personaje. “Todo está bien contado, es un mundo que está dividido exclusivamente entre ricos y pobres. Joker es un tarado con causa”.

Mucho se ha hablado del papel de Joaquin Phoenix, para el que la gran mayoría de críticas han sido muy positivas. “Supongo que está muy bien”, nos ha dicho el crítico, confesando que no puede ser objetivo con el actor: “siento alergia por su intensidad y su tortura permanente”.