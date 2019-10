Sin cruceros a Cuba

Esta noche, "Periodismo a la carta" nos lleva fuera de España, aunque no del todo, porque Cristina nos llama desde Madrid para hablarnos de que le resulta imposible viajar a Cuba en crucero. Efectivamente, ya no hay cruceros con parada en La Habana desde que Donald Trump prohibió a las compañías estadounidenses que sus cruceros tocaran tierra cubana. Las políticas de Trump han abierto un boquete importantísimo en el sector turístico de la isla, uno de los que más se había beneficiado del deshielo que empezó Obama en 2014. Pero Trump ha dado la vuelta a esa nueva era diplomática y ahora, la política es justo la contraria y no solo con los cruceros, es solo una más de la lista de restricciones que impone Trump a la isla.

En Hora 25 hemos hablado con Annalisa, una cuentapropista que tiene su negocio en la Plaza Vieja de La Habana y que se ha visto afectada por estas restricciones. También hemos hablado con Gustavo Machín, embajador de Cuba en España, que nos ha dicho que "el gobierno Trump ha recrudecido el bloqueo para asfixiar económicamente a Cuba".