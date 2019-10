El sidecar fúnebre: lo último para los motoristas

A raíz del estreno de la película '@buelos', se ha convocado la primera edición de los 'Premios +50 emprende' que premian a los mejores proyectos de emprendedores de más de 50 años.

El ganador fue Lorenzo Pérez, que se llevó 15.000 euros para desarrollar su nuevo negocio: un sidecar funerario. A sus 56 años, este químico pensó en una moto que pudiese llevar un féretro en lugar del coche fúnebre. El proyecto sigue toda la normativa tanto del Ministerio de Industria como de la DGT.

"Una demanda que flotaba en el aire"

Esta tarde hemos hablado con el inventor en 'La Ventana' y con el protagonista de '@buelos' Carlos Iglesias.Pérez ha explicado el motivo que le ha llevado a crear este sidecar fúnebre incidiendo en el número de motoristas que hay en nuestro país: "El colectivo motorista somos más de 5 millones en España. Somos el segundo país con más vehículos de dos ruedas en Europa".

Llega a asegurar que la del sidecar fúnebre "era una demanda que -quieras que no- flotaba en el aire desde hace muchísimo tiempo" en el colectivo. Así es como vio que era necesario que los motoristas tuviesen un momento especial también el día de su muerte.

La constancia aragonesa

El problema con el que se encontró fue el de la legislación que no permitía un vehículo de estas características: "El inconveniente es que no estaba legislado de ninguna forma ni estaba permitida la fabricación de este tipo de vehículos". Pero también superó el obstáculo legislativo y “como buen aragonés mi constancia es: «si me dices que no, dime por qué»".

A un mes de cumplir los 57 años, este químico y motorista insiste en que "la edad es un número y no deja de ser nada más de eso"; y ha hecho posible su sueña y -según dice- el de muchos motoristas de España: llegar al cementerio en sidecar.