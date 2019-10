'Géminis', dos Will Smith por el precio de uno

El guion de Géminis llevaba cerca de 15 años en el cajón de varios grandes estudios. Directores como Tony Scott o Curtis Hanson, los dos ya fallecidos, se interesaron por el proyecto y actores como Mel Gibson, Nicolas Cage o Clint Eastwood pudieron ser en su día los protagonistas del film. Si no se rodó entonces fue porque la historia requería unos avances tecnológicos que hace década y media aún no existían. Géminis habla de clones y ningún realizador quería recurrir al recurso ya trillado de contratar a dos actores, uno más veterano y otro más joven, aunque fueran padre e hijo, para interpretar al personaje original y a su clon.

Géminis cuenta la historia de Henry Brogan, un asesino de élite, un agente de un organismo gubernamental estadounidense ya retirado, que se va a ver perseguido por un joven capaz de predecir hasta el último de sus movimientos. Alguien que es casi tan bueno cumpliendo las misiones como él mismo.

Fue el oscarizado director Ang Lee, el realizador de Tigre y dragón o Brokeback Mountain, el que retomó el proyecto. Lee es un apasionado de las nuevas tecnologías, ya lo vimos en Hulk, La vida de Pi o Billy Lynn. “Tenemos una relación extraña con lo digital porque, en el fondo, sabes que lo que estás viendo en la pantalla es digital, así que, por una parte, es un desafío, pero también es muy útil porque te da más libertad para jugar con tu imaginación”, afirma el director.

Ang Lee quiso que el protagonista de la historia, Will Smith, interpretara los dos papeles, el del veterano agente y el de su clon. “El Will Smith más viejo es el que hemos visto en estos últimos años de su carrera. Es una actuación habitual, pero con mucha melancolía, cierta sofisticación y cansancio, pero manteniendo su atractivo”, explica Ang Lee. “El más joven fue mucho más difícil de crear, y no solo técnicamente, sino porque un hombre mayor que se interpreta a sí mismo de joven tiene que desaprender lo que ha aprendido. Usamos películas suyas antiguas y hablamos de la posibilidad de interpretar a un joven muy sensible”.

El joven que vemos en las pantallas es, por tanto, un personaje totalmente digital. Es Will Smith, pero 30 años más joven. “Cuando vi la primera prueba fue una experiencia desasosegante”, cuenta Will Smith. “Era impresionante, ese... era yo. Estaba observando una versión mía, tal y como era a los 23 años, perfecta, como si alguien hubiese eliminado todos los defectos”.

Géminis se rodó en 4K 3D a 120 fotogramas por segundo. Técnicamente es impecable, pero argumentalmente es bastante convencional. Es un film de acción y Ciencia Ficción con una reflexión sobre la propia identidad en un futuro próximo y que suscita preguntas inquietantes. Por ejemplo: si disparamos y matamos a nuestro clon ¿no sería como matarnos a nosotros mismos?

Génesis no es la única película que experimenta tecnológicamente con un actor interpretándose a sí mismo de joven. Dentro de poco veremos El irlandés de Martin Scorsese en donde Robert de Niro y Al Pacino también rejuvenecen gracias a la tecnología. Ya veremos cuál es el resultado. De momento tenemos en las pantallas a Will Smith peleándose con su propio clon en Géminis.