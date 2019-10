Simeone corrige a Morata: "Nunca me ha gustado el victimismo"

El VAR sigue dando de qué hablar. El 'Cholo' Simeone también expresó su opinión, en El Larguero, acerca del polémico sistema de vídeo-arbitraje que, en La Liga española, últimamente ha sido tema principal: "El VAR es muy bueno porque habilita a que todos veamos cosas que antes no veíamos (...) Siempre, dame el VAR, antes no había penaltis", dijo Simeone refiriéndose a que a su equipo, antes del VAR, no le pitaban tantos penaltis como les cometían.

Además, el entrenador argentino del Atlético de Madrid aprovechó el momento para enviar un mensaje a aquellos que se quejan de un "doble rasero" con este sistema: "A mi nunca me ha gustado el victimismo, jamás", aseguró el Cholo, refiriéndose también a unas declaraciones que hizo Morata tras ser expulsado en Mallorca por la discusión con Salva Sevilla.