Luis de la Fuente: "¿Ramos? Puede que podamos pensar que hay alguien más interesante para llevar en ese momento"

Luis de la Fuente ha atendido a El Larguero para hablar de todas las novedades de la Sub 21. La noticia de este viernes ha sido la convocatoria de Ansu Fati debido a la baja de Carles Pérez, quien ha abandonado ya la concentración y está de vuelta a Barcelona para su recuperación. El jugador del FC Barcelona ya se ha encontrado con sus compañeros hace unas horas.

"Ha sido un breve encuentro, un recibimiento, ha cenado con nosotros, hemos intercambiado cuatro palabras", explica el seleccionador sobre la llegada de Ansu Fati. El mismo cuerpo técnico recibía este jueves la confirmación de que el jugador blaugrana podía ser convocado y el destino no se ha hecho esperar. "Es que ha sido el momento", indicaba Luis de la Fuente, quien apunta que "de no haberse lesionado Carles habríamos seguido los que estábamos y no habría venido", dada que la lista estaba cerrada para estos amistosos.

Sobre las posibilidades de Ansu Fati pueda debutar ante Montenegro este martes, Luis de la Fuente se lo tomará con calma: "Vamos a ver cómo llega, estamos pensando en que pueda jugar, para eso lo hemos traído. Puede aportar muchísimo a otros compañeros, ni mejor ni peor, simplemente diferentes, eso buscamos. Buscamos tener varias opciones para jugar de diferentes maneras. Estamos muy ilusionados por verle y ver como compite en un partido de esa exigencia. Vamos a ver cómo entrena y qué comportamiento tiene estos días".

El otro nombre propio de esta semana ha sido, ni más ni menos, que el capitán de la selección absoluta. Sergio Ramos ha expresado su ilusión por participar en los JJOO de Tokio 2020, el próximo verano y a pesar de la cercanía con la final de la Eurocopa: "No he hablado nada con él. Sólo sé lo que ha salido en la prensa. Para mi es un orgullo que futbolistas de ese calado futbolístico tenga ilusión por estar con nosotros en los Juegos Olímpicos y que se ofrezcan para vivir esa experiencia. Cuando corresponde convocaremos a los mejores jugadores que puedan representar a nuestro país en ese evento tan importante que considero que deben ir los mejores".

"Yo puedo pensar que los mejores jugadores puedan ser esos jugadores -en referencia a los jugadores que ganaron el europeo hace unos meses-. No por el hecho de que Ramos plantee la posibilidad de venir tiene que ser de la partida, puede que podamos pensar que hay alguien más interesante para llevar en ese momento", zanjaba Luis de la Fuente sobre el deseo del jugador del Real Madrid.

El seleccionador comentado también las sensaciones tras el empate a uno de este jueves ante Alemania, una de las selecciones más fuertes de cara al europeo. "Somos los dos últimos campeones de Europa. Las sensaciones fueran buenas, soy optimista. Hay que mejorar mucho, no hay mucho tiempo pero hay que sacar el máximo rendimiento. La buena noticia es que hay jugadores y hay opciones de mejorarlo", indicaba el seleccionador.