¿Existe alguna orientación sexual para explicar que deseas a personas transexuales?

Juan Antonio ama y desea a las mujeres. Adora su cuerpo, sus curvas, su feminidad… Pero no su vagina. Hacia la vulva femenina siente un profundo rechazo. A cambio, no siente la más mínima atracción por los hombres. Ni su cuerpo ni su mente le llama especialmente la atención, pero los penes, le fascinan. ¿Qué ocurre? Que siente devoción por las mujeres transexuales que no han iniciado su proceso completo de cambio de sexo. Hormonadas, sí, pero con vaginoplastia no. Juan Antonio lo resume en una frase: “Me fascina todo lo que es la mujer: su cuerpo, su sensualidad, sus curvas, pero detesto su vagina. Me gustan las mujeres con pene”. Ignasi Puig Rodas, psicólogo, sexólogo, especializado en sexualidades no convencionales señala que estos gustos nos parecen extraños porque basamos todos nuestros gustos en el binarismo: hombre o mujer. “Cualquier cosa que se salga del binarismo crea expectación. Pero es tan normal como cualquier otro gusto o preferencia sexual.

Solo he encontrado una definición para esta orientación sexual: translover”. Cuando algo existe, las mujeres transexuales existen, es normal que sintamos atracción sentimental, sexual y afectiva por ellas. Están en nuestras vidas, las conocemos y las queremos. Juan Antonio no es gay, ama a mujeres transexuales que lo aman a él. “Las etiquetas nos ayudan a tener congruencia con nuestro ser. Por eso Juan Antonio tenía necesidad de conocer cuál era su orientación sexual.

Julián Jaén, El Patillas, nos habló de una curiosa imagen que se ha viralizado estos días en la que un plano de Google Street View capta a dos personas teniendo sexo encima del capó de un coche en mitad de una carretera comarcal en Taiwan. Y también nos habló del fantástico cursillo para padres que quieran educar psicoafectivamente a sus hijos que tendrá lugar en el Taller de Psicología de Pamplona, impartido por Alexandra Crettaz, psicóloga y sexóloga. “Hacerles ver que el amor real es mucho más fácil. Hay que enseñarlos a expresar lo que quieren y buscan”. Apunten cita: fin de semana del 18 de octubre.

El 10 de octubre es el día de las personas sin hogar. 40.000 personas viven en la calle, según cifras de Caritas y de ellas, al menos ⅓ son personas LGTBI. La generalitat de Catalunya, por ley, amplía la renta mínima básica a las personas LGTBI que hayan tenido que abandonar su hogar por su condición no heterosexual. Rufino Arco, de LGTBIPOL reconoció que el colectivo está muy desprotegido. La mayor tasa de suicidios que se registran son de personas LGTBI. “Las más desprotegidas son las mujeres transexuales y los chicos con más identidad de género femenina. Son más visibles y están mucho más desprotegidos que los que pasan desapercibidos”. Rossanna Vittoni de Hogar Sí, la ONG anteriormente conocida como RAIS, que ayuda a las personas sin nada, nos acompañó para situarnos.”El sinhogarismo hace que las personas estén absolutamente desprotegidas y no tengan ningún derecho como ciudadanos a pesar de tenerlos.” Como comentó Rosana “muchas veces ser LGTBI es el motivo de muchos casos de sinhogarismo”.

Y qué gustazo fue tener a María Hesse hablando de su último libro, Placer, con ilustraciones también suyas. Una delicia de repaso al descubrimiento del placer recorriendo la infancia, la adolescencia y la temprana edad adulta en la que se encuentra la escritora e ilustradora. De verdad, recréense.. Les va a encantar ese libro. Para despedirme, les conté la última pregunta que me hicieron con la más firme intención de acostarse conmigo.. Y lo hice escuchando a La Cabra Mecánica. Qué menos.