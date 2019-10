No me quiero quedar con las ganas

El otro día me preguntaron que qué me faltaba por tener en la cama. A mí, a la que le presuponen hasta agua bendita en sus corridas… Y fui consciente de que solo echo en falta multiplicar, si acaso, algunas de las sensaciones. Si algo te gusta en la cama, repítelo. Y vuelve a repetirlo. Conviértelo en tu mantra, si es necesario, pero no dejes de sentir todo lo que tengas que sentir ahora que has aceptado a que te acompañen en esas sábanas. Pero la pregunta, hecha por un perfecto desconocido, la pregunta me supo a gloria. Alguien estaba más que dispuesto a que yo no me quedara con las ganas.

Quédate con quien te presente atención cuando hables. Con quien, si estás exponiendo cómo te sientes, no se despiste aunque se cruce la rubia. Quédate solo con quien te quiere con tus taras, porque sus defectos acompañarán tus cagadas. No necesitas ser ni lo mejor ni nada único. Ni siquiera necesitas que seas lo único que le guste.

Basta con que sepas que con esa compañía, no te quedarás con las ganas…