Aunque os queme la boca, guardároslo dentro

Cada noche, aquí en la radio, yo digo cosas sobre la actualidad y suelo hacer alguna broma, algún chascarrillo. Pero hoy no lo voy a hacer. Tengo 78 años y he vivido de todo en España: momentos buenos, momentos malos, cosas feas, cosas bonitas… De todo.

Ahora estamos en un momento delicado. Gente muy enfadada con otra gente y lo único yo pido es que no añadáis más mala leche. Cada mensaje enfadado que ponéis en las redes provoca que otra persona ponga otro mensaje más enfadado aún. Y ese otro mensaje genera otro y ese otro, otro más.

Yo apenas fui a la escuela y yo no sé usar palabras complicadas, solamente conozco expresiones normales. Y hay una de esas expresiones normales que dice que "no hay que echar leña al fuego". Seguro que lo habéis oído muchas veces. No es una frase muy intelectual, pero no se me ocurre otra. No echéis leña al fuego. Os lo digo a vosotros, gente normal, que escribís en los ‘facebooks’ esos vuestros y los ‘tweeters’. Y también a vosotros compañeros de la radio qué opináis. No echéis leña al fuego. Aunque os queme la boca y queráis decir algo lleno de rabia, guardároslo dentro. No pido que digáis cosas a favor del contrario, simplemente que no digas cosas malas. Aunque cueste, porque convivir con tranquilidad a veces, hijos míos, a veces cuesta.