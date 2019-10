¿Asesoramiento o censura previa?

Ha nacido en España el Colectivo Ficcial. Se presenta como una “asesoría cultural especializada en la diversidad” que aconsejará a guionistas y escritores de ficción en la construcción de sus personajes y de sus historias sin caer en tramas que perpetúen clichés y actitudes discriminatorias como la misoginia, el racismo, la xenofobia o la homofobia. El colectivo deja claro que no pretende establecer ningún tipo de censura y que el creador es finalmente libérrimo para escribir lo que le plazca. Hoy el periodista Juan Soto Ivars, en El Periódico, no se muestra muy partidario y solo ve en la iniciativa “un servicio de censura previa que permitirá a los autores publicar su trabajo sin peligro de ofender a ofendiditos”.

No dudamos de la buena voluntad del colectivo. Y parecería lógico que si el autor de ficción se documenta en aspectos históricos, profesionales, urbanos o gastronómicos antes de fabricar su universo no deberíamos ver mayor problema en que haga lo mismo en aspectos que tienen que ver con la diversidad. Pero tampoco se nos escapa el riesgo de que el medio se convierta en fin, de que lo políticamente correcto inocule de asepsia la ficción y de que el miedo a no ofender a determinados colectivos desnude a la ficción de su innata capacidad de provocación. En todo caso, si el riesgo se hace realidad y acaba imponiéndose una forma de censura previa, la culpa no será del asesor sino del autor asesorado.