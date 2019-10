René Ramos, sobre los Juegos Olímpicos: "Cuando Sergio vuelva de la concentración lo hablaré con él"

En mitad del debate formado sobre la posibilidad de que Sergio Ramos pueda jugar los Juegos Olímpicos con España al término de la Eurocopa, su hermano y representante, René, ha pasado por El Larguero con Manu Carreño.

René Ramos ha admitido que es una “posibilidad”, aunque ha sido repetitivo en que “todavía queda mucho” y que “depende de muchos factores”, entre los cuales ha incluido la dificultad de los tiempos, la Selección, el Real Madrid o la pretemporada precisamente con el club.

“Todavía no me he sentado con él, cuando vuelva de la concentración hablaré con él de este tema, yo te juro que nunca hemos hablado de este tema todavía. Jugar unos JJOO no está al alcance de todos los jugadores, pero queda mucho tiempo. Que le sonría la suerte, que juegue bien, que no haya lesiones, queda un mundo y depende de muchos factores… Él como jugador, con la ambición que siempre ha tenido, ya llegará el momento de poder decidir eso, pero pregúntale a los jugadores de hoy en día quién no querría jugar unos JJOO”, ha asegurado René.

Cuestionado por si a Sergio Ramos le gustaría ser abanderado ha dicho: “Depende de muchos factores. No hemos hablado de los JJOO, de ser abanderado menos todavía, a día de hoy, a día de hoy. A la vuelta de la Selección hablaremos de muchas cosas”.

René Ramos, que ha confesado que “puede haber segunda parte del documental” de Sergio Ramos con Amazon, ha respondido sobre una eventual preocupación del Real Madrid: “Es algo que tienen que contestártelo desde el club. Uno de los factores es el tiempo también. Hay tan poco tiempo real entre una competición y otra, con la pretemporada, no sé, es que sinceramente ni hemos hablado entre él y yo, la realidad es que depende de muchos factores, no es que te quiera contar una película… ¿Si habría que contar con el club? Pienso que sí, porque influye a nivel de club, de Selección, de pretemporada. Creo que es una decisión en conjunto”.

Por último, ha afirmado que no ha hablado todavía con el Real Madrid sobre una renovación de su hermano, que finaliza contrato en 2021.