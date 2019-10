A menos de 24 horas del segundo partido de la selección española en este parón, nuestro ex futbolistas opinan en El Sanedrín de El Larguero sobre el nivel de La Roja tras el encuentro con Noruega. Los de Robert Moreno se juegan este martes antes Suecia el pase definitivo para la Eurocopa 2020: con tan sólo un punto, un empate, la selección formará parte de la competición el próximo verano.

Con el cambio generacional en la plantilla y la entrada de Robert Moreno en la selección, el conjunto nacional no ha llegado a cuajar de la mejor manera, ni ha hecho que los aficionados tengan gran ilusión de cara a la próxima Eurocopa.

"No creo que haya una selección que juegue tan bien y que tenga tan bien pie. Hay selecciones potentes como Francia, Bélgica, Inglaterra... potentes y bien armadas. Cada selección en determinados momento tiene ese cambio generacional poco a poco y lo tuvo en años anteriores. Creo que es una selección que todo país le gustaría tener, yo coincido con Robert Moreno", indica Gustavo López en el Sanedrín.

"Yo no soy tan optimista", indicaba Álvaro Benito, en contradicción al ex jugador argentino, "creo que tenemos jugadores con buen pie pero no tan buen pie de medio centro para delante como para someter e imponernos con el pase. Seguramente nos pasemos el balón mejor que nadie en Europa, eso lo seguimos teniendo. Me pongo a comparar nuestra delantera con Francia -Mpbappé, Griezmann- o Inglaterra -Kane- y nosotros no tenemos ese jugador, estamos un paso por detrás a nivel competitivo. Tenemos que saber cual es nuestro lugar para comenzar la reconquista".

También se ha unido al Sanedrín Axel Torres, quien ha analizado el nivel del próximo rival de España: "Para mí Suecia es similar a Noruega en cuanto a calidad de equipo. Suecia es un equipo de orden, un equipo férreo. Sus centrales son fuertes por arriba pero sufren en la cintura".