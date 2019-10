El 'papelico' y el odio

Unos compañeros jóvenes de aquí, de la radio me han enseñado qué es eso del Twitter. Acabo de ver por primera vez en mi vida las cosas que la gente pone en Twitter sobre la sentencia del proces ¡Madre del Amor Hermoso! ¿no os dais cuenta de que si ponéis algo malo, responderá otro con algo peor y esto es una cadena de odio interminable?

Si tenéis ganas de escribir cosas hirientes hacedlo ¡claro que sí! pero se me ha ocurrido una solución para que lo escribáis y que eso no alimente la cadena de odio ¿Y qué solución es la que propongo? Muy sencillo ¡esta máquina de escribir! La tengo aquí que me la he traído de casa. Con esta máquina de escribir escribía yo las cartas de amor a mi mujer, a Pura. Están la letra P, la U, la R y la A ya gastadas de lo mucho que escribí su nombre. La ventaja de escribir aquí, en máquina de escribir, es que te desahogas igual pero nadie se enfada porque el papelico se queda en la máquina y no lo leen otras personas por las redes sociales esas vuestras.

Así que cuando estéis cabreados por el tema del procés, cualquiera que sea vuestro bando, teclead aquí llenos de rabia, como yo voy a hacer ahora. Pero no lancéis vuestro odio al mundo de las redes porque solo conseguiréis más odio. Escribid en una máquina de escribir y que el odio se quede en vuestro papelico y en vuestra casica.