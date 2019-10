¿Cuándo exhumará el Gobierno las inmatriculaciones?

El Consejo de Transparencia ha instado al Gobierno a que haga pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia y cumpla así con la Ley de Transparencia, porque es “información pública”. El listado no hay que elaborarlo, ese no es el problema. El Colegio de Registradores ya remitió al Ministerio de Justicia la relación de casi 35.000 fincas inmatriculadas el 5 de febrero de ¡2018! Así que desde hace año y medio ese informe duerme el sueño de los justos en algún cajón ministerial.

Lo más curioso es que este listado se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición. El PP y Ciudadanos votaron en contra, pero el Gobierno de Rajoy se puso manos a la obra. Y ahora resulta que quien lo pidió en la oposición no lo da a conocer desde el Gobierno. La publicación no sólo pretende satisfacer una curiosidad informativa sino que debería servir además para determinar si la Iglesia se ha apropiado de lo que no debía en virtud de una ley franquista, ampliada por el Gobierno Aznar, una especie de contradesamortización que ha permitido hasta hace cuatro años que los obispos registraran a nombre de la Iglesia todo tipo de bienes, desde plazas públicas a la cumbre del Monte Oiz, en Vizcaya, sin tener que demostrar su propiedad. El caso más llamativo, el de la Mezquita de Córdoba, un bien que es Patrimonio de la Humanidad desde 1984 y que la Iglesia puso a su nombre en 2006 pagando 30 euros, poco más de lo que cuesta una visita guiada de una hora al templo.