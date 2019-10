Hoy no quiero cobrar mi colaboración en la radio

Hoy no quiero cobrar mi colaboración aquí en la radio, Pepa. Directores de la radio os digo de verdad que hoy no quiero recibir nada, ni un céntimo de euro por la opinión que voy a dar. Y os voy a contar por qué:

Yo cada día me preparo esto. Pienso cómo dar mi opinión, la trabajo, le doy vueltas para saber cómo tengo que expresarme en la radio para decirlo bien. Pero hoy me ha sido tan fácil pensar mi opinión, me ha costado tampoco que me parecería injusto recibir dinero por no hacer nada. Ahora entenderéis por qué lo digo. De momento, recordad todos lo que ha dicho Torra, lo que han dicho los CDR y lo que ha dicho Puigdemont sobre lo que está pasando en Cataluña en las últimas horas.

¿Lo recordáis? ¿Recordáis lo que han dicho? Pues bien, lo que yo opino es todo contrario. ¿Han visto que fácil ha sido hoy? No he tenido que dedicar ni un segundo. Así que el dinero que me iban a dar hoy lo entrego a la redacción para que le compren un regalo a la Pepa Bueno por el premio tan ‘bonico’ que le han dado. ¡Felicidades, Pepa! Estamos muy orgullosos de ti, hija.