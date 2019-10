Esta confusión tan clara

A veces todo es tan confuso que nunca había estado tan claro. La Generalitat pide a la gente que agite las calles y su policía carga cuando la manifestación apuesta por aquello que la Generalitat defiende, que es la desobediencia. Torra la secunda, aunque empuja a que la practiquen los demás.

Así de claras están las cosas, carne de Orwell. Y entonces, quien ordena las cargas es la Consejeria del Amor, no la de Interior, porque si cargan es por el interés de los aporreados. Como si cada vez que un mosso arrea fuera diciendo: es por tu bien.

Hay una realidad y luego un relato. Dicen los independentistas que unidad y por eso son incapaces de acordar una estrategia conjunta. O una estrategia. Es sospechoso cuando todos, o la mayoría, dicen lo mismo a la vez. Y estamos en uno de esos momentos: la frase de la semana entre los políticos es que es el momento de la política. Sería una frase desoladora para cualquier gremio: como si los panaderos dijeran que ahora ha llegado la hora del pan. ¿Quién lo hacía hasta ahora? Eso es lo que pasa con la política.

Han dicho los jueces que no les pidan a ellos soluciones que no les corresponden. De ahí eso de la hora de la política aunque muchos dirigentes que piden política luego parecen opositores a fiscal y recitan artículos enteros del código penal. Luego se escucha lo de respetar las decisiones del Supremo, hasta que esas decisiones no les gustan.

Con Catalunya, nada de electoralismo, dicen mientras preparan vídeos y encargan encuestas para sondear qué estrategia es mejor. En fin. Así estamos. Para esta campaña han dicho que no pondrán carteles. Ni falta que hace. Está todo bastante claro. Por eso esta confusión de ahora.